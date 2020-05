Se billedserie 49-årige Lars Gjødsbøl er nye adm. direktør hos Junckers. Virksomheden med base i Køge producerer massive trægulve til sport, bolig og erhverv.

Lars bliver ny direktør for historisk gulvproducent: - Det forpligter

07. maj 2020
Af Simon de Visme

I alt blev det til 16 år hos den velkendte industrivirksomhed Nilfisk, der blandt andet producerer støvsugere. Det var nogle gode år, fortæller Lars Gjødsbøl, men som 49-årig var han klar på nye udfordringer.

- Nilfisk var et fantastisk sted at være, ellers havde jeg ikke været der i 16 år, men jeg kom frem til en konklusion for nogle år siden, at hvis jeg skulle lave noget andet, var det ved at være tid. Det havde jeg en åben dialog om med min daværende chef, og vi lagde en plan, fortæller Lars Gjødsbøl.

Planen betød, at han stoppede hos Nilfisk sidste sommer uden at have et job på hånden. Det var en udramatisk afslutning, fortæller Lars Gjødsbøl, der efterfølgende nød at holde tre måneder fri og være sammen med familien.

Imens brugte han tiden på at overveje, hvad han gerne ville have af arbejdsopgaver fremover, og konklusionen var en post som administrerende direktør.

- Nu havde jeg siddet i en koncerndirektion i 14 år hos Nilfisk og samlet en masse erfaring inden for mange områder, så jeg følte mig klædt på til at kunne bidrage på tværs og få »end-to-end«-ansvar, siger Lars Gjødsbøl.

Et historisk fundament Det næste spørgsmål var, hvilken virksomhed eller branche, det skulle være. Han lavede en liste over de ting, der kunne være spændende og kom blandt andet frem til, at det nye job godt måtte være hos en industrivirksomhed, ligesom Nilfisk.

I januar i år blev Lars Gjødsbøl så kontaktet af bestyrelsen hos Junckers, som præsenterede muligheden for at blive administrerende direktør hos Køge-virksomheden. I løbet af ansættelsesprocessen fik han et godt indtryk af Junckers, som havde mange tiltalende karakteristika, fortæller Gjødsbøl.

- Virksomheden har jo haft en lidt turbulent historik med skiftende ejere og udfordringer, men det fokuserede jeg ikke på. Det vigtigste for mig var fundamentet omkring industrivirksomheden Junckers. Jeg kan godt lide produkter, man kan forholde sig til, og det er samtidig en virksomhed, som har en historie og en arv, ligesom Nilfisk, påpeger Lars Gjødsbøl og uddyber:

- Junckers har en utrolig spændende historie, som går mange år tilbage, og jeg kan godt lide balancen mellem hele tiden at arbejde på at forbedre sig lige nu, og samtidig have blik for, hvad der skal ske på længere sigt og få det til at gå op i en højere enhed.

Struktur og et godt hjerte Hos Junckers fortæller bestyrelsesformand Per Kristensen, at Lars Gjødsbøl opfyldte de kriterier, som Køge-virksomheden ledte efter hos den nye direktør.

- Vi har været ude at lede efter nogle forskellige kandidater i markedet, og vi har ledt efter en person, hvor personligheden passede til virksomheden, og hvor personens værktøjskasse og erfaring passede til opgaverne i Junckers. Jeg synes, vi har været heldige med Lars, for han har det, som passer godt til virksomheden, siger Per Kristensen.

Ifølge bestyrelsesformanden handler personligheden om to ting. For det første skal vedkommende have en personlighed med ånd i virksomheden, for her har Junckers en lang tradition. Per Kristensen oplever blandt andet, at der er en meget positiv indstilling til tingene med et godt kollegialt samvær hos de ansatte.

- Derfor er vigtigt at få en direktør ind, som kan understøtte det, og der er jeg sikker på, at vi har fundet den rette person, understreger Per Kristensen.

For det andet har bestyrelsen set på den nye direktørs erfaring og de opgaver, som skal løses lige nu i Junckers, for at finde et match.

- Her passer Lars også godt, for han har en enorm industrierfaring, og vi er jo en industrivirksomhed. Men vi er også en rimelig kompleks virksomhed, når det kommer til hele processen med at fælde et træ, der ender med at blive til et gulv. Det er en lang proces, og alt det har Lars en god erfaring med.

Hvordan ser du ham som ledertype?

- Jeg tror, at han som udgangspunkt er et menneske med et godt hjerte, men han er også konsekvent med de ting, han arbejder med og sætter struktur på tingene, så der også kommer et resultat. Og det er vigtigt. Han kan lave en kombination, hvor det bliver rart, men arbejdet også kaster resultater af sig, vurderer Per Kristensen.

En interessant balance For Lars Gjødsbøl var historien om Junckers en del af de tiltrækkende aspekter ved virksomheden, og han mener, at gulvproducenten repræsenterer et stykke dansk industrihistorie.

- Jeg kan godt lide, når man har en lang historie. Så bygger det på en kultur og en arv, og det forpligter også, når man overtager en virksomhed med en lang historie, siger Lars Gjødsbøl.

Han mener, at Junckers' historie skaber et fundament for virksomheden. Heri ligger en interessant udfordring, mener den nye adm. direktør, når man skal forsøge at bygge videre på fundamentet og samtidig ikke være bundet af historien.

- Her er det interessant at finde balancen. Spørgsmålet er, hvordan man får ny værdi ved at bygge videre på den historie uden at være for låst og samtidig have respekt for historien, lyder det fra Lars Gjødsbøl.

Langsigtede planer For den 49-årige direktør har det også haft en vis betydning, at Junckers er en international virksomhed. Der er ikke noget galt med at arbejde med fokus på Danmark, men det mere globale perspektiv giver en ekstra dimension, pointerer Lars Gjødsbøl.

Hvad håber du at kunne gøre som ny adm. direktør hos Junckers?

- Vi står foran at skulle tage et kig på og revidere de langsigtede planer, og der håber jeg at kunne komme med input udefra. Samtidig skal vi selvfølgelig forholde os til virkeligheden lige nu og de kortsigtede udfordringer, siger Lars Gjødsbøl.

Han overtog formelt tøjlerne som adm. direktør den 1. maj, men inden da havde den nye direktør allerede haft sin gang i Junckers med flere møder for at få et indtryk af virksomheden. Selvfølgelig med respekt for corona-restriktionerne, understreger han.

- Coronaen har gjort det lidt bøvlet, men sådan er det. Vi er i samme båd som alle andre og må agere inden for de rammer, som er udstykket, siger Lars Gjødsbøl.