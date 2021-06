Lars Marcher blev fyret hos Ambu - nu har han job hos rivalen

Den danske erhvervsmand Lars Marcher er blevet hyret som rådgiver og konsulent for den japanske virksomhed Olympus.

Det skriver han selv på LinkedIn, hvor det fremgår, at han været tilknyttet virksomheden siden marts.

Olympus er en direkte konkurrent til det danske C25-selskab Ambu, hvor Lars Marcher blev fyret i 2019 som administrerende direktør.

- Det er en fornøjelse at samarbejde med den talentfulde ledelse hos Olympus med opgaven om at udvikle en strategisk retning for Olympus over de næste ti år samt hjælpe til med at fastholde deres markedsledende position i den globale sundhedssektor, skriver Lars Marcher på LinkedIn.

Fyringen hos Ambu kom bag på mange, fordi Lars Marcher gennem 11 år havde været med til at sikre stor fremgang i salg og indtjening og en aktiekurs, der var steget næsten 5000 procent.

Selv betegnede han over for erhvervsmediet Finans fyringen som "surrealistisk".

Ambus største forretningsområde er engangsendoskoper, der er en slags kameraer, som bruges i forbindelse med undersøgelser og operationer - i for eksempel luftvejene. Olympus arbejder også inden for det område.

Lars Marcher oplyser til Børsen, at han ikke kan gå nærmere ind i, hvad opgaven hos Olympus går ud på, ud over at han skal være med til at lave en ny strategi.

Det er ikke første gang, at Lars Marcher har fået et job hos en konkurrent. I december blev han hyret som rådgiver for belgiske TSC.

Dengang udtalte han til Børsen, at han trods det nye job ville beholde en betydelige aktiepost i Ambu, som han har holdt ved trods fyringen, og at han ikke så en interessekonflikt ved at rådgive en konkurrent.

- Jeg tror faktisk, at det på den lange bane kan være med til at hjælpe min ret store aktiepost, som jeg stadigvæk har i Ambu, og som jeg stadigvæk tror fuldt og fast på.

- Derfor skal der mere konkurrence til, og kan jeg hjælpe med at skabe endnu mere fokus på engangsprodukt-problemstillingen, også her under covid-19, så synes jeg, at det er en god gerning, sagde han til Børsen.