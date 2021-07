Langvarig konflikt mellem Jensens Bøfhus og 3F kulminerer fredag

Konflikten har betydet, at Jensens Bøfhus ikke har modtaget lønkompensation under coronakrisen.

Ifølge Jensens Bøfhus er konflikten, som 3F har sat i gang, ulovlig, da virksomhedens overlevelse er truet. Det er årsag til, at sagen er kommet for retten.

Konflikten begyndte ved overenskomstforhandlinger imellem de to parter i januar 2019. Her ønskede Jensens Bøfhus at få alle de ansatte over på samme overenskomst, som deres største konkurrent, Restaurant Flammen, har forhandlet hjem.

Men 3F nægtede at indgå en sådan aftale, da forbundet mente, at serveringspersonalet på Jensens Bøfhus lavede tjenerarbejde - i modsætning til på Flammen, der har en buffet.

Derfor nægtede 3F at indgå en overenskomst, hvor de såkaldte værtinder fremover skulle have 20 kroner mindre i timen, selv om køkkenmedarbejderne ville få en lønstigning på 4-5 kroner.

I retten forklarer den administrerende direktør i Jensens Bøfhus, Anders Nikolajsen, at man ønskede bedre forhold for alle medarbejdere.

Og det mener han, man ville få på overenskomsten fra Restaurant Flammen.

- Det er fleksibiliteten, som er anderledes. Det kaldes enhedsmedarbejdere hos Flammen, hvilket betyder, at deres medarbejdere må dække alle områder i restauranten.

- Jeg synes, det er dybt konkurrenceforvridende, at vores største konkurrent har bedre forhold, siger han.

Omvendt mener forhandlingssekretær i 3F John Frederiksen, at der er stor forskel på de to virksomheder og kalder Jensens Bøfhus for en helt traditionel restaurant.

- Der er bordservering som på enhver anden restaurant på Jensens Bøfhus. Det er anderledes på Restaurant Flammen, fordi kunderne i højere grad er overladt til sig selv, siger han.

Efter 3F's beslutning om ikke at lade Jensens-ansatte få samme vilkår som ansatte på Restaurant Flammen lavede virksomheden en 14 dages lockout af de ansatte, som var medlemmer af 3F. Kort tid efter opsagde bøfhuset overenskomsten med 3F.

Som modsvar iværksatte 3F en blokade mod Jensens Bøfhus. Blokaden forhindrer jobcentrene i at sende ledige 3F-medlemmer til at arbejde i restauranterne.

Konflikten mellem de to parter har også betydet, at virksomheden ikke kunne modtage lønkompensation under coronakrisen, da det ifølge Beskæftigelsesministeriet ikke er muligt at få lønkompensation, hvis man er i konflikt.

Ifølge 3F forventes der en afgørelse i sagen fredag eftermiddag.