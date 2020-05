Lang ledighedskø er blevet en anelse kortere

Køen af ledige er vokset med 49.464 personer under coronakrisen - fra 9. marts til og med tirsdag 5. maj. Over det seneste døgn er tallet faldet med 1053.

Ledigheden er steget markant under coronakrisen, men tirsdag blev køen af arbejdsløse i Danmark en anelse kortere.

I alt er 181.068 personer registreret som ledige. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet, der de seneste knap to måneder dagligt har opgjort antallet af nytilmeldte ledige og den samlede ledighed.

Det seneste døgns udvikling dækker over, at 1147 personer meldte sig som ledige tirsdag, hvilket er på niveau med, hvad man har set samme dag i samme uge de sidste fem år.

Når den samlede ledighedskø alligevel svinder ind, er det, fordi der samtidig var knap 2200 personer, som frameldte sig som ledige.

Det er dog kun cirka halvdelen af de frameldte siden 9. marts, som har fået nyt arbejde.

Omkring hver tiende har frameldt sig på grund af sygdom.

For de sidste omkring 40 procent er der ikke givet nogen konkret årsag, men det kan typisk være, fordi de er startet på en uddannelse, er gået på barsel eller har trukket sig fra arbejdsmarkedet - for eksempel ved at gå på pension eller efterløn.

Siden 9. marts har omkring 107.300 meldt sig som ledige, men i samme periode har cirka 57.800 frameldt sig som ledige.

Derfor er den samlede stigning i ledigheden under coronakrisen på 49.464 personer.

Ud over den store stigning i ledigheden er der ifølge Beskæftigelsesministeriet 150.000 personer, der er sendt hjem på ordningen med lønkompensation.