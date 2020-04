Lang ledighedskø er blevet en anelse kortere

Lørdag faldt ledigheden med 395 personer, og det betyder, at 45.558 er meldt ledige under coronakrisen. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Udviklingen det seneste døgn dækker over, at 183 meldte sig ledige lørdag. Det er stort set samme antal, som har man har set samme dag i samme uge de seneste fem år.

Når ledigheden alligevel er faldet, er det, fordi flere har afmeldt sig som ledige.

Det skyldes ikke nødvendigvis, at de har fået et nyt arbejde. Det kan også være, at de er startet på en uddannelse, er gået på barsel, er blevet syge eller en fjerde grund.

Samlet er 177.227 ledige i Danmark i øjeblikket. Tallet har svinget mellem 176.000 og 179.000 siden 6. april, efter at der var sket et stort hop i ledigheden i marts og de første dage af april.

Flere økonomer har påpeget, at det reelle antal ledige kan være større, end de officielle tal viser.

Det skyldes, at en del af dem, der er blevet fyret fra deres job i marts, har opsigelser på en og tre måneder - og derfor først vil indgå i tallene, når den periode er ovre. Derfor kan der komme et stort antal nye ledige 1. maj og 1. juli.

Der er samtidig bred enighed om, at ledighedstallene ville have været langt større, hvis der ikke havde været den stribe hjælpepakker, som er sat i søen for at holde hånden under virksomheder og arbejdspladser.

Folketingets partier blev lørdag enige om at forlænge de eksisterende hjælpepakker.

De giver blandt andet mulighed for kompensation for løn til hjemsendte medarbejdere og faste udgifter. Pakkerne er forlænget med en måned til 8. juli.

- Vi står fortsat i en meget svær tid. Tusindvis af lønmodtagere og virksomheder er hårdt ramt af krisen, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Derfor er jeg også glad for, at vi i går fik forlænget trepartsaftalen for midlertidig lønkompensation, som betyder, at over 100.000 lønmodtagere er sendt hjem med job og løn frem for at få en fyreseddel, siger han i en skriftlig kommentar.