- Vi arbejder lige nu på at få virkeliggjort dette projekt, som vi søger finansiering til sammen med vores to partnere, fortæller havnedirektør Bent Rasmussen. Foto: Per Christensen

Landstrøm til Kalundborg Havn

Når et fragtskib ligger langs kaj i Kalundborg Havn, har skibet indtil nu været nødt til at have dieselmotoren tændt. Men nu har Kalundborg Havn indledt et samarbejde med Vikingegaarden og JD Contractor om at etablere landstrøm i Østhavnen.

Det er ikke nogen hemmelighed, at der er en vis CO2-udledning fra de skibe, der ligger ved kaj i havnen. Indtil nu har der i Kalundborg Havn ikke været mulighed for at koble dem på landstrøm, som ellers ville fjerne CO2-udledningen. Men det bliver der nu lavet om på, idet Vikingegaarden A/S, der tilbyder digitaliseringsløsninger til blandt andet havne, nu kan tilbyde et mindre landstrømsanlæg, der både er fleksibelt og flytbart.