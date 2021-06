Landbruget ser ny EU-aftale som barsk omgang for Danmark

En ny EU-aftale om landbrugsstøtte kan risikere at blive en barsk omgang for danske landmænd.

Det mener Søren Søndergaard, direktør i interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer.

- Vi er mest bekymrede for, hvordan den danske regering håndterer det. Der er lagt op til, at det er op til det enkelte land at implementere det her.

- I gamle dage havde vi meget fælles landbrugspolitik i Europa, hvilket var meget sundt, men nu bliver det meget individuelt.

Kompromisset er indgået mellem Europa-Parlamentet og EU's medlemslande, som i flere år har arbejdet på en aftale om landbrugsstøtte.

Aftalen er dog ikke endeligt godkendt. Mandag og tirsdag i næste uge skal den konfirmeres af EU's landbrugsministre og siden af EU-Parlamentet.

Det betyder også, at der fortsat er en række uafklarede spørgsmål.

Men noget af det, som bekymrer Søren Søndergaard mest, er de såkaldte eco-schemes.

25 procent af landmændenes direkte støtte skal dedikeres til eco-schemes, som er miljø- og klimaplaner, der skal opfyldes for, at landmændene kan få den del af pengene.

Det bliver obligatorisk for landene at udbyde eco-schemes, men det bliver frivilligt for landmændene, om de vil byde ind på dem.

- Det er vi som udgangspunkt positive over for, men det er afgørende, at det bliver gjort på en måde, så alle landmænd får mulighed for at få fat i de penge igen.

- Der skal designes nogle schemes, så man som landmænd kan finde nogle forskellige måder at justere på sin virksomhed, så den bliver grønnere, men så man kan få adgang til de her penge, siger formanden.