Landbrug på optur mangler hænder

Det betyder nu en uvant mangel på arbejdskraft.

- Højere priser og Fødevare- og Landbrugspakken har bidraget til behovet for ekstra arbejdskraft, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på Seges.

Næsten hver femte landmand angiver, at manglen på arbejdskraft bremser dem.

- Det er alvorligt for landmænd, der gerne vil udvide og ansætte ekstra men er tvunget til at holde igen. Det lægger en dæmper på produktionen og beskæftigelsen, som også breder sig til de afledte fødevarevirksomheder og i den sidste ende til eksporten, siger Klaus Kaiser.

- Problemet er størst hos de yngre ekspansive landmænd, som typisk også er dem, der skal tegne fremtiden for landbruget og derfor har brug for at kunne udvikle sig, siger han.

De seneste knap ti år er antallet af udenlandske statsborgere, der arbejder i landbruget samt fiskeri og skovbrug næsten fordoblet til godt 28.000 i 2016. Hovedparten af dem kommer fra Østeuropa, især Polen og Baltikum.

Polen har selv fået lav ledighed og forsøger derfor at lokke sine udrejste borgere tilbage til hjemlandet med blandt andet hjælp til skolesøgende børn og en gavmild børnecheck.

Formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, er bekymret.

- Det er noget, vi skal tage meget alvorligt, siger han.

- Vi skal dels sørge for at imødekomme de mange unge danskere, der igen viser interesse for at tage en landmandsuddannelse. Men vi skal også sikre, at Danmark fortsat kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft fra udlandet.

- Ud over Polen er der stadig et enormt område inklusive Ukraine og Rumænien, hvor der for unge mennesker er langt bedre arbejdsmuligheder her i landet, og hvor vi derfor ikke skal gøre det nærmest umuligt at komme hertil, siger han.