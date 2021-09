Landbrug & Fødevarer siger torsdag, at organisationen ikke har ageret "ordentligt eller rettidigt som hovedejer af Danbred". Det sker, efter at organisationen er blevet heftigt kritiseret for sin håndtering af krænkelser i Danbred, som Landbrug & Fødevarer ejer 51 procent af. (Arkivfoto)

Landbrug & Fødevarer siger undskyld til kvinder i krænkelsessag

Landbrug & Fødevarer undskylder for at have handlet for sent i sagen om krænkelser i virksomheden Danbred.

Det skriver organisationen i en pressemeddelelse. Landbrug & Fødevarer ejer 51 procent af Danbred.

- Jeg vil gerne sige rent ud, at vi har meget at undskylde over for de krænkede kvinder, resten af Danbreds medarbejdere, vores medlemmer og vores omverden. Det samme gælder medarbejderne i Landbrug & Fødevarer.

- Vi har hverken ageret ordentligt eller rettidigt som hovedejer af Danbred, siden vi blev bekendt med de første sager i sommer, udtaler formand Søren Søndergaard.

Undskyldningen kommer, efter at organisationen er blevet heftigt kritiseret for sin håndtering af sagen. Blandt andet har Arla, Danish Crown og DLG over for erhvervsmediet Finans kaldt det et uskønt forløb.

I forrige uge beskrev Finans, hvordan direktør i Danbred Thomas Muurmann Henriksen i flere år havde udvist interesse for yngre, kvindelige ansatte til firmafester.

Efter en hurtig undersøgelse af en konkret fest konkluderede bestyrelsen, at der skulle sættes en stopper for Thomas Muurmann Henriksens "uacceptable adfærd".

Det fik dog ingen betydning for hans job, som han i første omgang kunne blive i.

Landbrug & Fødevarers ledelse afviste i første omgang at ændre på bestyrelsens håndtering.

Men efter megen medieomtale valgte direktøren selv at trække sig. Også bestyrelsen i Danbred blev efterfølgende skiftet ud.

Søren Søndergaard afviser i pressemeddelelsen at kommentere de enkelte sager.

- Jeg vil blot sige, at med det samlede billede der tegner sig, så ville jeg ønske, at vi havde reageret langt tidligere.

- I stedet blev vi desværre medvirkende til at fjerne den tillid og tryghed, der bør være for enhver, der rækker ud efter hjælp, lyder det.

Landbrug & Fødevarer vil "gøre vores yderste som medejere af DanBred for, at alle sager fremover vil blive håndteret rigtigt".

Organisationen indfører nu en række tiltag. De skal sikre, at der bliver grebet ind, hvis god ledelse ikke finder sted i selskaber, som organisationen er medejer af.