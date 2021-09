Se billedserie Kunderne vil kunne se kartoflerne. Derfor er der ingen vej uden om plastik som emballage. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Lammefjordskartoflerne kommer i bakker af 100 procent genbrugsplast Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lammefjordskartoflerne kommer i bakker af 100 procent genbrugsplast

Erhverv - 27. september 2021 kl. 07:23 Kontakt redaktionen

Næste gang en bakke lammefjordskartofler ryger i indkøbskurven, kan man som forbruger glæde sig over, at emballagen er blevet en lille smule mere bæredygtig. Storøhage Kartofler A/S har fået udviklet en bakke, som er lavet af 100 procent genbrugsplastik.

Det er medejer Morten Anker Skov temmelig stolt af.

- Det er der ikke nogen andre, der har. Vi har nedbragt vores CO2-udslip ved det og ved at få bakkerne produceret i Esbjerg i stedet for at hente dem i Polen, som vi gjorde førhen, siger han.

Plastik er et must I det hele taget går Storøhage Kartofler A/S meget op i at være så klimavenlig som mulig. Problemet er, at plastik er et vilkår, når man pakker og sælger kartofler.

- Vores kunder vil jo kunne se varen. Det hjælper ikke noget, hvis vi pakker dem ind i en papkasse - så sælger vi ingenting. Men forbrugerne opfatter plastik som noget skidt, der ikke gør noget godt for naturen. Derfor gør vi alt, vi kan, for at skabe løsninger, der belaster miljøet mindst muligt, siger han.

Poser lavet af sukkerrør Således pakker Storøhage Kartofler A/S også inden længe kartofler i plastikposer produceret halvt af genbrugsplast og halvt af sukkerrør. De købes ultralokalt i Hørve, selvom de kunne købes billigere i Polen. Men dels vil man gerne spare transporten, og dels vil man gerne handle både dansk og lokalt for at holde arbejdspladserne herhjemme.

- Hvis alle bidrager og gør det, så godt de kan, så burde vi kunne nedbringe forbruget af for eksempel plastik og hjælpe miljøet. Vi sværger til filosofien mange bække små, siger Morten Anker, der holder meget af Jægerkorpsets motto: Vi løfter i flok, ellers klarer vi den ikke.

Plastikbakken er designet således, at den - når den danske infrastruktur er til det - kan sorteres fra og genanvendes igen og igen. Mindst 10 gange. I et særligt anlæg kan bakken knuses til granulat og støbes om til endnu en tur gennem systemet fyldt med lækre lammefjordskartofler. Desværre har man i Danmark ikke et sorteringsanlæg, der kan klare den opgave, men det håber Morten Anker, man får inden længe.

- Vi håber, at forbrugerne vil se i vores retning og forstå, at vi prøver virkelig at gøre det så godt som overhovedet muligt. Drivkraften for mig er at være med til at vende nålen om ikke 180 grader, så i hvert fald få den til at pege lidt mere i den rigtige retning. Jeg ser det som en mulighed for at være med til at gøre en lille forskel, siger han.