Læreraftale skal sende positivt signal om folkeskolen

Aftalen om lærernes arbejdstid er et klart gennembrud, mener Nana Wesley Hansen, arbejdsmarkedsforsker ved forskningscenter for arbejdsmarkeds- og organisationsstudier (FAOS) ved Københavns Universitet.

Hun tager forbehold for, at man endnu ikke kender den endelige aftale om arbejdstiden, men aftalen sender et positivt signal om folkeskolen.

- Den giver mulighed for et generelt bedre forhold mellem KL (Kommunernes Landsforening, red.) og lærerne omkring folkeskolen. De har haft en fælles interesse i at lave en ny start for folkeskolen.

- Det er et signal at sende til lærerne, om at repræsentanter for medarbejdere og ledelse igen er i god dialog, siger hun.

Hun fortæller, at det er vigtigt at få fortalt nogle positive signaler om folkeskolen.

- Der er rekrutteringsudfordringer i forhold til lærerne i øjeblikket, og derfor er det vigtigt at få sendte nogle positive signaler om at arbejde som lærer, siger Nana Wesley Hansen.

Med et indgået forlig i overenskomstforhandlingerne på det kommunale område har landets lærere igen en forhandlet aftale om deres arbejdstid.

Aftalen erstatter den lov, der blev vedtaget af regeringen efter en 25 dage lang lockout i 2013. Loven medførte ifølge lærerne markante forringelser af deres fleksibilitet og tid til forberedelse.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 lykkedes det ikke parterne at blive enige om en ny arbejdstidsaftale, hvorfor loven fortsat regulerer lærernes vilkår.

Selv om der er indgået en aftale om lærernes arbejdstid, betyder det ikke nødvendigvis, at der er sat punktum i spørgsmålet om lærernes arbejdstid, forklarer Nana Wesley Hansen.

- Arbejdstid er et kerneområde i overenskomster. Man laver tit mindre justeringer.

- Det kan også være, at der er noget, som de har aftalt, at de skal arbejde sammen om i den mellemliggende periode til næste overenskomstforhandling.

- Det kan være, at de ikke har lavet en hel løsning nu. Det kan også være, at der er noget, som man skal have en dialog om decentralt, siger hun.

Alligevel lægger forskeren ikke skjul på, at det er et gennembrud, som der er sket med aftalen for lærernes arbejdstid.

- Men der er helt klart nogle nye, meget mere positive signaler, som gør, at vi ikke længere vil høre arbejdstid som et stort overgreb, siger Nana Wesley Hansen.