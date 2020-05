Lånetilbud til boligkøb tager stort dyk under coronakrisen

Der var markant færre boligejere og virksomheder, som indhentede tilbud på nye boliglån i april.

Samlet blev der givet 16.770 tilbud på realkreditlån i april. Det viser tal fra Finans Danmark, der er interesseorganisation for den danske finanssektor.

5500 af tilbuddene var til boligkøb. Det er et fald på 33 procent, i forhold til hvad man i gennemsnit har set om måneden i de foregående 12 måneder.

- Coronakrisen skaber usikkerhed og påvirker mange danskeres økonomi og jobsituation.

- I det lys er det naturligt, at nogle vælger at se tiden an, inden de undersøger mulighederne for at købe en bolig og optage et realkreditlån siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, i en kommentar.

Omkring 60 procent af boliglånene var til omlægning af lån, hvilket er lidt lavere end normalt.

Ane Arnth Jensen vurderer, at en del boligejere, som overvejer at omlægge, i øjeblikket også er lidt afventende på grund af den nuværende situation.