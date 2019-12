Kvinfo efter direktøropråb om ligestilling: Forandring er på vej

Det er glædeligt, at topchefer nu blander sig i ligestillingsdebat, mener Kvinfo. For så bliver der lyttet.

Der er en bevægelse og en forandringskraft på vej fra store virksomheder og institutioner i forhold til mangel på ligestilling.

Det mærker Henriette Laursen, der er direktør for det danske nationale videnscenter Kvinfo, som formidler forskning om køn, ligestilling og etnicitet.

Hun glæder sig over, at Nationalbankens direktør, Lars Rohde, i et interview med Berlingske mandag konstaterer, at det står for sløjt til med ligestillingen i Danmark.

Også Dansk Industris administrerende direktør, Lars Sandahl Sørensen, ville i samme avis i begyndelsen af december have mere øremærket barsel til mænd.

- Det er nye stemmer fra en kant, som vi ikke har hørt de toner fra før. De kan overraske, og vi lægger mærke til dem, for pludselig siger nogle noget, som de ikke plejer at sige.

- Så er de også forbilleder, som folk lytter til, siger hun.

Hun oplever, at store virksomheder og institutioner er i gang med at overhale politikerne, når det kommer til at løse manglen på ligestilling.

- De efterspørger regulering, for de kan se, at det ikke kommer til at ske af sig selv. Det er så stærke kulturforandringer, der skal til. Det kan sammenlignes med rygeloven: Uden lovgivning var den kulturforandring ikke kommet til at ske, lyder det.