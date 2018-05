Se billedserie Selv om byggebranchen efterhånden er blevet meget digital, så bliver der stadig kigget på store papirtegninger for at få det store overblik. Fotos: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Kvinderne skal løfte byggebranchen

Erhverv - 03. maj 2018 kl. 05:40 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er tryk på i byggebranchen, men den er ikke overophedet.

- Det virker som om, firmaerne har lært noget af krisen, siger Jesper Toftebjerg Andersen, projektchef og medejer af Hansen & Andersen i Næstved og formand for erhvervs- og arbejdsgiverorganisation Dansk Byggeri Sjælland.

Cheføkonom Tore Stramer i Nykredit har efter offentliggørelsen af de nyeste tal fra Danmarks Statistik vedrørende byggebranchen været ude med en melding om, at man fra politisk side bør lempe reglerne bedst muligt for at sikre byggesektoren adgang til udenlandsk arbejdskraft, da det ellers kan føre til en usund acceleration i lønningerne.

På landsplan er der kommet 2700 flere ansatte i byggebranchen fra 4. kvartal sidste år til 1. kvartal i år, men her findes ikke nogle tilgængelige regionale tal.

- Hvis vi får flere kvinder, lærlinge og udlændinge ind i firmaerne, kan vi undgå alt for voldsomt lønpres, siger Mads P. Gede, chefkonsulent i Dansk Byggeri, der beskæftiger sig med områderne regionalpolitik, arbejdsmarked og uddannelse.

- Vi er nødt til at gøre os lækre og gøre mere reklame for os selv for at få fat i de unge, og det skal ikke kun være drengene, siger formanden og henviser til, at Dansk Byggeri i år har lavet et kvinderåd.

Hvor kvinderne hidtil mest har været i branchen som kontorpersonale og pin ups på værkstederne, lyder der nu andre toner for at undgå mangel på fagfolk. Byggeriets kvinderåd blev lanceret i år på kvindernes internationale kampdag, 8. marts, og har som mål at øge andelen af kvinder i bygge- og anlægsbranchen fra de nuværende ni procent til 20 procent.

