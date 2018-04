Kvinder vil kode, hvis de kan gøre en forskel

- Vi lavede en bred interessentundersøgelse, hvor vi blandt andet spurgte gymnasielærere og gymnasieelever, hvad der skulle til for at få flere kvinder til at søge ind på for eksempel vores bacheloruddannelse i softwareudvikling, og den undersøgelse pegede på fire vigtige områder, fortæller Camilla Rosengaard, der kommunikationschef på IT-Universitet og projektleder for »From niche to mainstream: Increasing diversity in Computer Science«.