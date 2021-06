Se billedserie Tanken er, at vi udvikler os sammen og bliver bedre rustet til fremtiden som kvinde i og tæt på landbruget, siger Monica Laustsen. Foto: Nordsjællands Landboforening

Kvinder på landet danner nyt netværk

Erhverv - 02. juni 2021 kl. 15:21 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Det handler om at tage gummistøvlerne på og få hænderne på rattet i både bogstavelig og overført betydning, når Nordsjællands Landboforening inviterer kvinder på landet til at deltage i et nyt fagligt og socialt fællesskab, for der er brug for, at flere kvinder engagerer sig i landbrugsdriften. Det mener en af initiativtagerne bag det nye netværk, Monica Laustsen fra Lykkesholm ved Slangerup.

Hendes mand er landmand, og hun har selv fuldtidsjob som sektionschef. Sammen har de tre børn, og Monica Laustsen og hendes mand driver desuden gårdbutik og webshop.

FAKTA Alle kvinder er velkomne til at deltage i det første netværksmøde, som er gratis. Tilmelding og coronapas/negativ test er dog en forudsætning.

Informations- og Kick off: Torsdag den 3. juni kl. 18 – 21.30

Sted: Pejsestuen, Bybjerggaard, Sundbylillevej 42, 3600 Frederikssund

Pris: Gratis for kvinder og uforpligtende at deltage

Flere oplysninger hos forenings- og kommunikationskonsulent Helena P. Sørensen 29406525 Hjælp til med opgaverne - Min mand er med i erfagrupper, hvor der vidensdeles på kryds og tværs og på et tidspunkt var vi til et møde hos Agrovi, hvor der også var mange kvinder på min egen alder eller yngre, og jeg blev helt flov på mit køns vegne, for snakken handlede om, at manden aldrig var hjemme, og de altid stod alene med mad, børn og vasketøj, men man kan altså ikke sidde derhjemme med korslagte arme og vente på, at han kommer ind fra den mark for at hjælpe til. Du må som kvinde også tage del i det, der sker omkring dig, siger Monica Laustsen.

Byg noget op sammen Hun peger på, at mange har giftet sig til livet på landet og måske ikke har nok viden og erfaringer til at være en god sparringspartner for manden, fordi de ikke kender fagtermerne eller sammenhængene i driften.

- Der kan godt være prestige i at bo på en landejendom, men det at hoppe i gummestøvlerne og hjælpe til falder måske ikke helt så naturligt for alle, men hvis du deltager aktivt, så kan han jo hurtigere komme ind fra den mark og deltage i familielivet, fordi vi må se på helheden som noget, vi bygger op sammen, siger Monica Laustsen.

Faglige emner Og det fundament skal det nye netværk være med til at understøtte. I det nye netværk er der planer om at gennemgå faglige emner som for eksempel regnskaberne, prissætning og salg af råvarer, bæredygtig bedrift.

- Landbruget fylder hele vores liv og danner rammen om vores tilværelse, hvor arbejdsliv og privatliv hænger tæt sammen. Jeg er ikke uddannet landmand og har ikke fået fagtermer og "mind set" ind med modermælken. Derfor har jeg længe ønsket at komme med i netværk af ligesindede kvinder fra landet, hvor vi sammen kan dykke ned i faglige emner, som normalt er mandens domæne og hvor vi oplever et fortroligt forum. Tanken er, at vi udvikler os sammen og bliver bedre rustet til fremtiden som kvinde i og tæt på landbruget, siger Monica Laustsen og uddyber:

- Der er mange svære beslutninger som landmand, hvor faglig forståelse for sådan noget som priser, korn eller indkøb af gødning kan gøre dig til en bedre sparringspartner, så jeg håber, at vi kan få rykket lidt ved tankesættet hos kvinderne, så de forstår, at de er en del af det her landbrug. For driften er ikke kun mandens ansvar, selv om det måske er hans barndomshjem

- Vi bor her sammen og jeg håber, at flere kvinder retter ryggen bliver stolte af at være en del af et landbrug og som også sætter sig bag rattet, når der skal høstes eller afleveres korn til foderstof , så vi får nogle gode, kvindelige ambassadører for Danmarks ældste erhverv, siger hun.

Mange landbofamilier har også gårdbutikker eller andre aktiviteter, som det ofte er kvinderne, der står for, og Monica Laustsen regner også med, at erfaringer fra de forskellige typer forretninger også kommer på dagsordenen på de kommende neværksmøder.

Opstartsmøde den 3. juni Formanden for Nordsjællands Landboforening Lars Jonsson glæder sig over, at foreningen kan sætte rammerne og være facilitator for det nye netværk, der præsenteres ved et uforpligtende opstartsmøde den 3. juni på Bybjerggaard i Sundbylille. - Jeg ser netop det at være fagligt og socialt samlingspunkt for vores medlemmer og andre i landdistrikterne, som en af landboforeningens vigtige opgaver også i 2021. Derfor håber jeg, at vi i de kommende år kan etablere endnu flere interessedrevne netværk og erfagrupper, siger han.

Kendt landbokvinde besøger nyt netværk Nordsjællands Landboforenings nye netværk for kvinder i landbruget i Nordsjælland er for alle typer landbokvinder. Der har været forhåndsinteresse fra de helt unge kvinder, som er uddannet landmænd og på vej ind i erhvervet til yngre udearbejdende ægtefæller og kvinder med mange års erfaring, som ønsker sparring til f.eks. opstart af egne erhvervsaktiviteter på ejendommen, oplyser foreningen, der har inviteret lærer, foredragsholder, forfatter og ægtefælle til en landmand Marianne Jørgensen til at holde oplæg og peptalk ved det første møde i netværket. Marianne Jørgensen har i mange år været en populær klummeskribent i Landbrugsavisen, hvor hun har delt glæder, udfordringer, opgaver og drømme med læserne.

Landbrugsavisens populære klummeskribent Marianne Jørgensen giver en peptalk, når det nye netværk holder sit første møde i aften, torsdag den 3. april. Foto: Nordsjællands Landboforening.