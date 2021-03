- Jeg vil gerne skabe et netværk, hvor man kan mødes, sparre med hinanden og booste hinanden,så vi kan lære af hinandens erfaringer og gøre hinanden stærkere, siger Benedicte Engel. Foto: Ingmar Bötker/Kvindernes Bilmagasin

Kvinder i bilbranchen starter nyt netværk

Erhverv - 28. marts 2021 kl. 10:38 Af Marianne Due

De første 31 kvinder har meldt sig ind, og stifter af Danmarks første netværk for kvinder i bilbranchen, Benedicte Engel fra Kvindernes Bilmagasin i Kvistgård ser frem til at flere kommer til, når netværket efter corona kan få gang i sine aktiviteterer.

- Jeg oplevede selv som bilsælger og kvinde i bilbranchen, at man godt kan føle sig lidt alene, så jeg vil gerne skabe et netværk, hvor man kan mødes, sparre med hinanden og booste hinanden,så vi kan lære af hinandens erfaringer og gøre hinanden stærkere, siger Benedicte Engel.

Første møde måske til maj Det nye netværk hedder, Netværk for Kvinder i bilbranchen, og Benedicte Engel håber, at hun kan samle medlemmerne til det første fysiske møde til maj. Det vil foregå hos Kvindernes Bilmagasin i Kvistgård.

- Det første møde vil gå med en præsentation, så vi lærer hinanden at kende og en snak om, hvad medlemmerne ønsker netværket skal indeholde. Derefter er det planen, at vi mødes på hinandens arbejdspladser, hvor værten får mulighed for at vise sin arbejdsplads frem og fortælle om sig selv og sine arbejdsopgaver, siger Benedicte Engel.

Oplæg og vidensdeling Udover virksomhedsbesøg og erfaringsudveksling, så er det planen, at netværksmøderne også indeholder forskellige oplæg. Det kunne være om lønforhandling eller »Den svære samtale« både som medarbejder og som chef eller den grønne omstilling, som især de kvindelige forbrugere rykker på, forklarer Benedicte Engel.

- Vi står overfor et kæmpestort og revolutionerende skridt i forhold til, at vi nu skal til at køre på el. Det er en spændende agenda og omstilling, som vi gerne vil fordybe os mere i, siger hun.

De første 31 medlemmer tæller en bred skare af både unge og erfarne kvinder fra bilbranchen fra mekanikerelever til sælgere og chefer, og det skal gerne blive en stærk stemme i branchen, der skaber noget synlighed om kvinderne.

- Der er brug for, at kvinderne får en stærkere stemme. Jeg hører for eksempel ofte fra direktører og HR-afdelinger, at de gerne vil ansætte flere kvinder men samtidig fra kvinderne, at de har søgt og søgt men får det ene afslag efter det andet, så der ligger nogle skjulte barrierer, siger Benedicte Engel, der også er overbevist om, at dygtige kvinder i bilbranchen hurtigt kommer bagerst i køen, hvis de også er kvinder i den fødedygtige alder.

Mentorforløb også på vej Det er gratis at blive medlem af netværket men på sigt vil det nok komme til at koste et fee om året ligesom andre netværk.

Udoverover det nye netværk arbejder Benedicte Engel også med at skabe et udviklings- mentorforløb med 10-15 direktører fra bilbranchen som mentorer.

- Mentorerne skal være med til at styrke kvinderne i branchen og udover at man som mentor får mulighed for at få en tæt relation til de kvindelige talender i branchen, så er man med til at bakke op om diversitetsudviklingen i branchen, siger hun.