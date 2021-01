Se billedserie Kvindernes Bilmagasin er for dem, der vil kunne selv. Dem, der ikke vil være afhængige af en mand eller deres gamle far, når der er noget med bilen, siger iværksætter, influencer og redaktør Benedicte Engel. Foto: Allan Nørregaard

Kvinder: Det skal være slut med at spørge far om bilen

Erhverv - 14. januar 2021 kl. 12:45 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

En sko med en høj, spids stilethæl og en svensknøgle. Det er elementerne i logoet for Kvindernes Bilmagasin, og det skal fortælle historien om, at kvinder kan selv. Også når det handler om biler.

Benedicte Engel fra Espergærde er stifteren bag Kvindernes Bilmagasin, som er et digitalt magasin i form af en hjemmeside og med formidling på de sociale medier Facebook, Instagram og Linkedin.

- Jeg er en bilnørd af natur. Min familie har været i bilbranchen i fire generationer, og da jeg voksede op, legede jeg mere med biler end med dukker, fortæller Benedicte Engel fra kontorlokalerne på en landejendom i Kvistgård.

En bil til kongen Kontoret er indrettet på loftet i den ene længe og et blik rundt i lokalet bekræfter, at arbejdet her handler om biler.

Der står et dæk ude under den ene skråvæg, på et banner suser en kvinde iklædt solbriller og tørklæde til at holde på frisuren afsted i en åben vogn i klassisk 50'er-streg, der er pyntet med sjove nummerplader og på hanebjælken hænger der nok 20-30 af nøglesnore med adgangskort fra events.

Benedicte Engel rejser sig og tager et billede ned fra væggen. Det viser hendes farfar, der var bilforhandler i Vanløse, i selskab med kong Frederik 9. og dronning Ingrid. Billedet er fra 1947, og Benedictes farfar havde netop leveret en amerikanerbil til kongehuset.

Benedicte Engel er 4. generation af en familie i bilbranchen. Hendes farfar fik som bilforhandler fornøjelsen af at sælge en amerikanerbil til kongehuset. Foto: Allan Nørregaard

Ikke noget for piger - Da jeg voksede op, ville jeg også noget med biler, men min far sagde nej. Det var ikke noget for piger at være i en alt for hård branche, og hvor man fik olie på fingrende. »Find på noget andet«, sagde han, så det gjorde jeg, fortæller Benedicte Engel.

Hun uddannede sig i hotelbranchen og arbejdede nogle år som receptionschef, men lysten til at arbejde i bilbranchen var ikke forsvundet.

Ved en fest mødte hun en, der arbejdede hos Mercedes i Hørsholm, og hun fortalte om sin passion for biler. Kort efter blev hun inviteret til samtale og fik jobbet.

Mercedes ville have større fokus på kundetilfredshed og skulle også starte en »smart«-afdeling op.

Alle kunder er lige - Jeg havde aldrig solgt en bil, og det var ikke sådan, at de andre sælgere syntes, at det var megainteressant, at der kom en kvinde, så der var ikke noget med, at jeg blev lært op. Men for mig var en kunde en kunde uanset, hvordan de var klædt, når de trådte ind i bilhuset, eller om de var kvinder eller mænd. Jeg tog godt imod alle, sådan som jeg havde lært det fra hotelbranchen, og jeg solgte faktisk mange biler, fortæller Benedicte Engel.

- Det var verdens fedeste job.

- Men jeg opdagede også, hvor lidt branchen gjorde for kvinder. Når et par trådte ind i butikken, for at købe en bil til kvinden, så henvendte de andre sælgere sig stort set kun direkte til manden. De tillagde ikke kvinden værdi eller spurgte, hvad hun var interesseret i, fortæller hun.

- Eller der var midaldrende, erfarne karrierekvinder som henvendte sig i telefonen, fordi de var interesseret i en ny bil. Penge var ikke et problem. De var måske direktører, men når de dygtige og selvstændige kvinder kom ind i butikken, så havde de taget deres gamle far med.

Benedicte Engel undrede sig og besluttede sig for at lave en Facebook-side, der hed »Biler er også for kvinder«. Den voksede stille og roligt.

Det samme gjorde ideen om at skabe et bilunivers, hvor kvinder føler sig velkomne, når de søger oplysninger om nye biler, leder efter tips og tricks om vedligeholdelse og hvor portrætter af andre kvinder kan være forbilleder og være med til at gøre bilbranchen attraktiv som arbejdsplads og karrierevej.

- Jeg stoppede som bilsælger, da jeg fik børn, da arbejdstiderne ikke passede ind i vores familieliv. Og hvis du for fem år siden havde spurgt mig, om jeg så skulle være iværksætter og selvstændig, så havde svaret været et klart »nej«. Men jeg er drevet af det her helt inderst fra hjertet, siger Benedicte Engel, der blev iværksætter og i dag lever af Kvindernes Bilmagasin, hvor indtægterne kommer fra annoncører og sponsorer.

- Mit stærkeste DNA er at kunne inspirere kvinder til at tackle tingene selv uden at føle sig på udebane. Kvinder behøver ikke at ringe til deres far, fordi en lampe blinker rødt på instrumentbrættet, siger Benedicte Engel.

FAKTA Kvindernes Bilmagasin

Kvistgård

Digitalt magasin med biltest, tips & tricks og loyalty club.

Stiftet i 2017 af Benedicte Engel.

Hjemmeside: https://kvindernesbilmagasin.dk/

14.662 følgere på Facebook.

1374 følgere på Instagram.

237 følgere på Linkedin. Tester nye biler I Kvindernes Bilmagasin bliver der testet biler, hvor det blandet andet er design, komfort og miljø, der er i fokus og ikke kun tekniske detaljer. Er der for eksempel plads til både autostol, børn og hund i bilen.

Biltesterne er kvinder, der ligesom Benedicte Engel har en stor viden og stærk passion for de firhjulede køretøjer. Kvindernes Bilmagasin er også fyldt med viden og vejledninger om alt det praktiske, der følger med at have bil for eksempel forsikringer eller hvordan man gør sin bil klar til vinteren.

I det nye år venter en ny hjemmeside med lancering af et community, en klub for kvinder, der vil vide endnu mere eller dele deres passioner for biler.

Klubbens medlemmer vil få en række fordele og adgang til guides, workshops og webinarer og så skal de mødes til små og store arrangementer fra glatbanekørsel til livstilsevents.

For målgruppen og interessen er derude og ideerne står i kø, men som kvindelig iværksætter oplever Benedicte Engel ikke, at den røde løber bliver rullet ud foran en.

- Man skal virkelig ud og banke på nogle døre, siger hun.

- Jeg kan godt lide det lidt primitive. En gearstang og et instrumentbræt, hvor nålen på speedometeret er det vigtigste. Duften af læder og benzin. Det er enkelt, lækkert og funktionelt. Og så det der blikfang. Man sætter sig ind i sin bil og ender i en tidszone, hvor man kan drømme sig tilbage i tiden, siger hun og tilføjer, at en dag skal hun nok komme til at eje drømmebilen, men lige nu, hvor hun driver sin virksomhed på deltidsbarsel, så handler det om at få familieliv og iværksætterlivet til at balancere indenfor døgnets 24 timer.

- Det sværeste er at have tålmodighed. Jeg havde et naivt håb om, at nu gik jeg i gang og få uger efter så var alt kørende, men der skulle en masse benarbejde til. Kvinderne skal jo opdage, at jeg og Kvindernes Bilmagasin findes, og at det ikke bare er et nyt dameblad, men et magasin, der dækker et behov, siger Benedicte Engel, der dog fornemmer, at der er sket en forandring.

- Og den store drøm er at være på niveau med Bilmagasinet og FDM. Kvindernes Bilmagasin skal være i top tre på Google, og det kommer vi også til, siger hun.