Artiklen: Kviklån fortsætter frem - en milliard ekstra lånt på et år

Kviklån fortsætter frem - en milliard ekstra lånt på et år

Det seneste år har der været en stigning i udlån hos kviklånselskaber, der har udlån for 17,9 milliarder.

Flere forbrugere optager hurtige forbrugslån - kendt som kviklån.

Det seneste år er udlån til kviklånselskaber - der tæller blandt andet Vivus og Kassekreditten - steget med knap en milliard kroner til 17,9 milliarder kroner.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Omkring to tredjedele af kviklånene er ydet med en eller anden form for sikkerhed. Den sidste tredjedel er lånt ud, uden at forbrugerne har skullet stille sikkerhed.

Det er typisk lån uden sikkerhed, der har højeste renter og omkostninger, fordi der er større risiko for ikke at få pengene tilbage.

- Stigningen kan skyldes, at det for nogle er nemt at tage den hurtige løsning og derfor ikke bekymrer sig synderligt om, hvad tingene koster, siger Mikkel Høegh, der er økonom hos Jyske Bank.

- Samtidig kan det skyldes, at nogle bliver lokket, for de her hurtige lån ofte kan se billige ud, siger han.

Selv om kviklån vinder frem, udgør de en relativt lille del af det samlede marked for forbrugslån, som banker og sparekasser sidder tungt på.

Samlet er der udlån til forbrugslån for 115,8 milliarder kroner. Det er 1,6 milliarder kroner højere end for et år siden.

De hurtige kviklån står dermed for den største del i stigningen af forbrugslån det seneste år.

Men selv om flere låner penge hos kviklånselskaber, påpeger Mikkel Høegh, at kviklån kun fylder meget lidt i forbrugernes samlede gæld.

- De dyre forbrugslån udgør en meget lille del af den samlede gæld, som danskerne har.

- Vi har meget større gæld som almindelige banklån og realkreditlån, så i den forbindelse er danskerne egentlig meget gode til at finde den billigste finansiering, når de skal låne penge, siger Mikkel Høegh.

Regeringen med erhvervsminister Simon Kollerup (S) i spidsen har varslet et indgreb mod kviklån, som står over for en strammere regulering. Folketingets partier er indkaldt til møde onsdag.