Kursen på Evergrande dykker efter droppet frasalg

Torsdag er det igen blevet muligt at handle med aktier i den gældstyngede ejendomsudvikler China Evergrande på børsen i Hongkong efter mere end to ugers pause.

Siden har kursen rettet sig en smule, og efter et par timers handel er faldet mindsket til omkring seks procent, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den negative kursreaktion kommer, efter at Evergrande onsdag meddelte, at et frasalg af 50,1 procent af aktierne i det ligeledes børsnoterede datterselskab Evergrande Property Services Group til Hopson Development er faldet til jorden.

Prisen for aktieposten lød på 2,6 milliarder dollar. Det svarer til cirka 16,6 milliarder kroner.

Handlen er den anden, som er faldet til jorden for Evergrande på få dage. To kilder har fortalt Reuters, at et planlagt frasalg af Evergrandes hovedkvarter i Hongkong for 1,7 milliarder dollar også er gået i vasken på grund af selskabets dystre finansielle situation.

Evergrande-konglomeratet har fået ry som Kinas mest forgældede projektudvikler med forpligtelser på over 300 milliarder dollar.

I september advarede selskabet investorer om, at det har så store problemer med pengestrømmen, at hvis det ikke hurtigt skaffer ny kapital, så risikerer det at gå i betalingsstandsning.

Evergrande er i et globalt perspektiv en gigant, som indgår på en liste over de 500 selskaber i verden, der har den højeste omsætning.

Selskabet har base i den sydkinesiske by Shenzhen og beskæftiger omkring 200.000 mennesker. Indirekte er selskabets mange aktiviteter med til at understøtte over 3,8 millioner arbejdspladser, skriver CNN.

Virksomheden blev grundlagt af den kinesiske milliardær Xu Jiayin. Han var på et tidspunkt den rigeste mand i Kina.