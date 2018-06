Kurator går efter at indkræve Kasi-millioner fra Pandora

Kammeradvokaten er udpeget som kurator for Jesper Nielsens familieselskab, Dojajean Holding, der gik konkurs i efteråret.

En gammel strid mellem smykkefirmaet Pandora og erhvervsmanden Jesper "Kasi" Nielsen om millioner får nu et nyt kapital.

Og i jagten på værdier i selskabet har Kammeradvokaten nu fået grønt lys til at føre en voldgiftssag mod Pandora, hvor Jesper Nielsen og hans familie mener at have mindst 761 millioner kroner til gode.

Skat er største kreditor i Kasi-familiens selskab og har givet Kammeradvokaten grønt lys til at føre sagen.

- Vores vurdering er, at der er en interesse for boet og boets kreditorer i at føre en sag, og den vurdering deler Skat, siger Boris Frederiksen, partner hos Kammeradvokaten, til Berlingske Business.

Virksomheden Kasi ApS tjente en formue i 00'erne på at have eneret på at sælge smykkefirmaet Pandoras produkter i Tyskland, Schweiz og Østrig.

Kasi-Jesper solgte rettighederne tilbage til Pandora i 2010. Det udløste en engangsbetaling på 385 millioner kroner og et beløb, der ville blive udregnet på baggrund af de økonomiske resultater i datterselskabet.

Men den aftale var siden været genstand for stor uenighed mellem parterne.

Kasi-familien mener at have 761 millioner kroner til gode, mens Pandora tidligere har bogført tilgodehavendet som et rundt nul.

Erhvervsmanden er svært tilfreds med, at sagen nu tages op.

- Én ting er, når en skør mand fra Vestegnen råber op om, at Pandora har snydt ham. Det er noget andet, når Kammeradvokaten og Boris Frederiksen mener det samme, siger Jesper Nielsen til Berlingske.

Pandora har ifølge Berlingske ingen kommentarer til sagen.