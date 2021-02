Se billedserie Anders Oles af Lotte foran kaminen: Lotte Juul Petersen, leder af Kunsthal Rønnebæksholm, her fotograferet foran Kähler-kaminen fra 1889, der vidner om, at stedet tidligere har været et hjem for forskellige velhavende danskere. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Kunsthal dyrker unik historie Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kunsthal dyrker unik historie

Erhverv - 15. februar 2021 kl. 06:28 Kontakt redaktionen

Af Esben Thoby 1321 var året, hvor Rønnebæksholm for første gang optrådte i historiebøgerne, men herregården er mest kendt for at være hjem for Marie Toft og hendes anden mand, Niels Frederik Severin Grundtvig. Siden har bygningerne og de omkringliggende jorder haft forskellige ejere, inden Næstved Kommune overtog det hele og omdannede Rønnebæksholm, der er placeret en kilometer øst for Næstved, til kunsthal.

- Man kan virkelig mærke, at det er et historisk sted, og når man kommer ind i hovedbygningen, kan man mærke, det har været et hjem i mange år. Det er en særlig ånd her, siger Lotte Juul Petersen, leder af kunsthallen, og fortsætter:

- Vi er også meget glade for vores særlige historie. De levende samtidskunstnere, der udstiller her, er også nødt til at forholde sig til historien og bygningen. Det giver stedet en særlig identitet, og det er en kæmpe styrke.

Ligestilling og dannelse Især tilknytningen til Grundtvig og Marie Toft er noget, som Rønnebæksholm dyrker på mange måder. Senest med det musikalske arrangement »Tak for Venligheden«, der havde den internationalt anerkendte violinist Bjarke Falgren som hovednavn. Venligheden er navnet på den pavillon, som Marie Toft lod opføre til sin mand, så han kunne sidde der og arbejde i ro og fred. Bygningen blev fredet i 1938.

- Grundtvig og Marie Toft taler til hele Danmark, ikke kun lokalbefolkningen. Vi er lokalt forankrede, men det giver os et udsyn. Når vi kigger på fortiden, gør vi det ikke kun i et nostalgisk og romantisk skær, men vi forholder os til, hvad Grundtvig og Marie Toft har gjort for det fællesskab, vi har i dag. De lagde grundstenen for ligestillingskampen i Danmark. Hvad betyder ligestilling så i dag? Det er vigtigt for os at tænke ligestilling og dannelse ind i de ting, vi præsenterer herude, fortæller Lotte Juul Petersen.

Ikke blot en kunsthal Rønnebæksholm er ikke blot en kunsthal. Ud over flere musikalske arrangementer som »Tak for Venligheden« blev der sidste år også afholdt en række poesisaloner, hvor forfattere kom og læste op, inden der var åben debat om en række aktuelle emner.

- Vi tænker meget tværæstetik og tværfaglighed. Både musik og poesi har spillet en stor rolle her, så det er helt naturligt for os. Derudover betyder naturen også enormt meget for os. Vi har en stor park og en flot herregårdshave, og det er frit tilgængeligt for alle året rundt, forklarer Lotte Juul Petersen.

Ansvar og ambitioner I 2020 blev der også installeret en lydpark ved Rønnebæksholm med fem forskellige poster, der hver har et musikalsk og et fortællende spor. Alt sammen er med til at skabe liv på den gamle herregård, hvor det i ikke-coronatider summer af aktivitet.

- Vi vil meget gerne favne bredt. Billedskolen, der er for børn og unger mellem 6 og 16 år, og Talentskolen i Næstveds kunstlinje har også faciliteter herude, ligesom vi har flere brobygningsprojekter med folkeskolerne. Det er vigtigt for os at få alle de ting ind. De gamle steder som vores er nødt til at tænke i nye målgrupper og stimulere dem, siger Lotte Juul Petersen.

Endelig kan det også nævnes, at Rønnebæksholm har et børneværksted i hovedbygningen, hvor de mindste kan udfolde deres kreative evner. Efter indvielsen af dette, er det gået op for de ældre, loyale bruger - mange er blandt de næsten 1400 medlemmer af stedets venneforening - at de kan tage deres børnebørn med til kunsthallen. Der bliver i sandhed tænkt på tværs af generationer.

- Vi tager ansvar - vi vil kunsten. Og så synes jeg, at vi har bevist, at man sagtens kan være ambitiøse, selvom man ligger uden for København, slutter Lotte Juul Petersen.