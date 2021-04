Se billedserie Michael Seindal (th) og Taus Jensen (tv) kommer til at stå for romsmagningen sammen med en importør.

Send til din ven. X Artiklen: Kunder vred armen om på Tønden: Nu har de rygende travlt med at tappe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kunder vred armen om på Tønden: Nu har de rygende travlt med at tappe

Erhverv - 12. april 2021 kl. 06:56 Kontakt redaktionen

Af Morten Chas Overgaard Foto: Cecilie Hänch

Hos Tønden i Haslev handler det om mere, end at køre kvalitetsvin, øl og spiritus over disken, for i 16 år har ejer Michael Seindal også stået for at holde whisky- smagninger i Haslev Hallerne - typisk med foredrag af folk fra nogle af destillerierne. Her er der fokus på den gode oplevelse for kunderne, og køber man en billet, så er det også pengene værd.

- Hvis vores smagninger har været en succes, så går vi i nul. Jeg vil gerne give folk en oplevelse, som jeg ikke nødvendigvis tjener penge på, men når smagningerne er færdige, så køber folk jo gerne nogle flasker med hjem, og der får de også en rigtig god pris, siger Michael Seindal, der har været vært ved de mange smagninger igennem årene.

Men i 2020 blev der sat en effektiv stopper for smagningerne, da coronapandemien ramte hele Europa, og siden marts sidste år, har smagningerne ligget helt stille. Der har heller ikke været nogen spiritusmesser, og når man lever af at sælge kvalitetswhisky, cognac, portvin og rom, er messer og smagninger et stort udstillingsvindue.

- Det er klart, at når man sælger for en halv million til whiskymessen i Kolding, så kan det da mærkes, når det pludselig forsvinder, men vi har nu også et pænt salg i butikken, fortæller Michael Seindal.

Presset af kunderne Efterhånden som det gik op for folk, at det der corona ikke var noget, der forsvandt i løbet af et par uger, begyndte forskellige tiltag at vokse online. Folk holdt online- fredagsbarer og online- firmafester, og på kort tid gik det op for flere firmaer, at man kunne sende små smagskit ud til folk, og afholde onlinesmagninger, hvor man fortæller om alt fra specialøl til cubansk rom.

Den bølge røg Michael Seindal og Tønden dog ikke med på i første omgang, for når man laver smagninger igennem en skærm, så forsvinder noget af det personlige.

- Jeg sagde med det samme, at det gider jeg ikke. Jeg er vant til at have folk face-to-face, og der er jeg bedst, for der kan man se folk i øjnene, men kunderne begyndte at presse os. De ville rigtig gerne have en onlinesmagning, og de sagde, hvis ikke I afholder dem, så må vi tilmelde os en anden smagning, og det kan vi jo ikke have, griner Michael Seindal, der måtte bøje sig og arrangere en onlinesmagning på forsøgsbasis.

Succeskriteriet var ifølge Michael Seindal, at man kunne samle omkring 125 deltagere til en hyggelig aften, men på kort tid havde han solgt 600 billetter, og så havde folkene i Tønden pludselig travlt.

- Der er otte små flasker i hvert sæt, og det betyder, at der skal tappes omkring 5000 flasker. Det tager sin tid, for flaskerne skal tappes, der skal låg og labels på, de skal pakkes i kasser og så skal de sendes til adresser i hele landet, men også i Sverige, Norge, Finland, Holland og en enkelt i Luxembourg, fortæller Michael Seindal, der sammen med resten af medarbejderne i Tønden har arbejdet i døgndrift for at få hældt de dyre dråber på mindre flasker.

Plads til forbedring Til selve smagningen var Michael Seindal vært, og han havde besøg af whiskyekspert Lars Gregersen fra Lago Import til en snak om håndværket bag whiskyen.

- Jeg synes jo, at jeg klarede det dårligt. Det er ret mærkeligt at sidde og kigge ind i en skærm, når man er vant til at have et publikum, men da vi lagde videoen op på Facebook fik den over 500 kommentarer på et par timer, og folk syntes, det var skide godt. Der var også et par negative kommentarer, så dem ringede jeg til og spurgte ind til, hvad vi kunne gøre bedre, og de var heldigvis heller ikke mere utilfredse, end at de kommer til at se med næste gang, fortæller Michael Seindal.

Næste smagning er den 15. april, hvor der er rom på programmet, og når der er whiskysmagning til maj, så får onlineudsendelsen lige et nøk op.

- Vi har lavet en aftale med en professionel fotograf, så billedet, lyset og lyden bliver i top, og så har vi opgraderet til fibernet, så der ikke er risiko for udfald på forbindelsen. Det skulle gerne gøre oplevelsen bedre, og når vi igen må have publikum, er det faktisk planen, at vi laver en online- smagning parallelt, så vi optager smagningen direkte fra scenen i Haslev Hallerne, siger Michael Seindal.

Han holder online- smagninger, så længe der fortsat er interesse for det, men selvom det har vist sig at være rigtig populært, så vil han trods alt hellere sidde ansigt til ansigt med sit publikum.

- Vi havde hellere været det hele foruden, men det gælder jo om at udvikle sig, og jeg tror generelt, at danskerne er hurtige til at tænke kreativt. Når sådan noget her sker, så må vi rykke tættere sammen i bussen, og det synes jeg heldigvis, at vi er gode til i Danmark, siger den karismatiske whiskyentusiast.