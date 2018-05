Kundeklubber håber på dit samtykke til brug af værdifuld data

"Brug et minut på at acceptere vores nye betingelser, vi vil nemlig meget gerne holde kontakten".

Som led i EU's dataforordning skal medlemmer af kundeklubber nemlig oplyses om eller give samtykke til, at virksomhederne må bruge deres oplysninger.

- De må simpelthen ikke have oplysninger liggende, uden at de har et samtykke, siger Anette Høyrup, seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.

En kundeklub giver typisk fordele i form af rabatter. Til gengæld får virksomheden data, som kan bruges til at målrette markedsføringen og dermed sælge flere varer.

Sportskæden Sportmasters kundeklub har flere end en million medlemmer i Danmark.

I de kommende dage vil mange af dem få en mail med oplysninger om de nye betingelser, fortæller Stefan Kirkedal, der er chef for forretningsudvikling.

- Vi skal præcisere, at kunden har fået flere rettigheder. At man altid kan få dataindsigt, melde sig ud, og at man selv kan styre hvilken information, vi må bruge. Desuden skal vi oplyse, hvorfor vi samler data, og hvad formålet er med det, siger han.

Ifølge Stefan Kirkedal indsamler Sportmaster data som navn, køn, alder, interesser inden for sport og tidligere køb.

- Vi bruger det til at gøre kundeoplevelsen så god som mulig, så vi viser de produkter, som kunden er interesseret i. Om det skal være løb eller svømning, siger Stefan Kirkedal.

Også for eksempel Matas og Magasin indhenter samtykke fra medlemmer, ligesom Eurobonus-medlemmer i SAS skal tage stilling til brug af data.

I nogle tilfælde er kundernes samtykke en betingelse for at blive i kundeklubben. Dog ikke i SAS, siger pressetalsmand Troels Karlskov.

- Vi respekterer selvfølgelig vores medlemmers holdning til brugen og håndteringen af persondata.

- Men en del af det at være med i et kundeprogram er måske også, at man sætter pris på målrettet kundekommunikation. Det skal man selvfølgelig være opmærksom på, at vi ikke længere kan tilbyde, hvis man takker nej, siger han.

Ifølge Per Østergaard Jacobsen, ekstern lektor ved CBS og direktør i rådgivningsfirmaet Efficiens, er antallet af kundeklubber vokset støt de senere år også i Danmark. Det skyldes, at kundernes data kan være guld værd for virksomhederne.

- De oplever en stadigt mindre effekt af de klassiske marketingkanaler som annoncer i aviser og ugeblade og bannerannoncer på nettet. Kundeklubberne giver dem mulighed for at målrette deres annoncering meget direkte til den enkelte forbruger, siger han.

- Man kan diskutere, om der er balance i forholdet. Værdien af de data, man som forbruger afgiver til kæden, er nok større, end det man får tilbage, siger han.