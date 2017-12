Kritikere vil have flere lande på EU's skattely-sortliste

Det er absurd, at den liste over skattely, som EU's finansministre har vedtaget tirsdag, kun dækker lande uden for EU.

- Nogle af de største aktører, når det kommer til skattely, sidder jo netop omkring EU-bordene i Bruxelles. Det er lande som eksempelvis Luxembourg og Nederlandene.

- Det ville klæde de europæiske politikere at feje for egen dør først, siger hun i en skriftlig kommentar.

På et møde i Bruxelles tirsdag blev ministrene enige om at sætte 17 lande på en sortliste over lande, der ikke samarbejder i forhold til skatteunddragelse.

Men listen indeholder udelukkende lande, der er uden for Den Europæiske Union.

Arbejdet mod at udforme en liste har været i gang længe. Men efter afsløringen af de såkaldte Paradise Papers er der kommet skub i arbejdet.

Også EU-parlamentariker Jeppe Kofod (S) undrer sig over de lande, der ikke er på listen. For lidt, for svagt og for sent, siger han om listen.

Han har været tovholder på en rapport over den skattesnyd, som Panama-papirerne afslørede.

- Det er jo tydeligt, at man ikke har taget alle de ellers velkendte skattely med på listen som eksempelvis Bahamas eller de Britiske Jomfruøer.

- Problemet er, at det ene skattely har kunnet sidde og undtage det andet fra listen. Giver man kendte skattely vetoret over sådan en liste, så kan det kun blive en skuffelse, siger han i en kommentar.