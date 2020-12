Kritik af kriterierne for coronapulje: - Det undrer mig ekstremt meget

Regeringens Omstillingspulje får kritik for at sortere de virksomheder fra, som har investeret i deres forretning, og derfor ikke kan fremvise regnskaber med plus på kontoen i årene før coronakrisen.

Omstillingspuljen er en pulje med 115 millioner kroner, som virksomheder kan få del i, hvis de har brug for hjælp til at omstille deres forretning til en virkelighed med corona.

- En sund drift er ikke kun positivt overskud i et driftsregnskab. En sund virksomhed investerer jo. Og en sund virksomhed kan også godt investere, så man i et år eller to får underskud på sin drift. Derfor synes jeg godt, at man i en ordning, der er så lille som Omstillingspuljen, kunne have lavet en individuel behandling af virksomhederne, siger administrerende direktør i SMV Danmark, Jakob Brandt.

S-ordfører ser ikke problemer

Orla Hav, der er erhvervsordfører fra Socialdemokratiet, mener ikke, at kriteriet om sund drift er problematisk:

- Puljen er så lille, så man går med meget målrettede skridt for at finde dem, hvor det er oplagt, at de passer til den ordning i kompensationsordninger. Og så er der andre kompensationsordninger, der passer bedre til cykeludlejningsvirksomheden, siger han til Radio4 Morgen.

Han henviser blandt andet til, at virksomheder også har mulighed for at sætte sin virksomhed på standby eller få hjælp til at betale de faste omkostninger:

-Jeg synes, det handler om, at man kigger ind i den samlede værktøjskasse og vælger det, der er mest relevant for ens egen virksomhed. Og at man så lader være med at stirre sig blind på, at der er en pulje til nogen, som kan lave omstilling af deres virksomhed i situationen, men det er ikke sikkert, at alle er relevante i forhold til det.