Se billedserie Velkommen til det vildeste vesten i Danmark. Bournonvilles i Dalby har specialiseret sig i cowboyfester - store som små. Da navnet Bournonvilles kan være lidt svært at stave, så er cowboyfest.dk det mundrette navn på firmaets hjemmeside.

Kristian driver saloon med lige dele kærlighed og knofedt

Erhverv - 28. april 2018 kl. 15:00 Af Kathrine Harvey Når man træder indenfor hos Bournonvilles i Dalby nord for Rønnede, så kan man næsten dufte prærien. Se vindheksene tumle i e Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Min far var den første i Danmark til at arrangere cowboyfester. Han var også den første, der fik en rodeo-tyr til landet i 1986, så stedet her er skabt i hans ånd, fortæller Kristian Krabbe Bournonville.

Bournonville er i øvrigt et vaskeægte familienavn, der går tilbage til den danske balletdanser August Bournonville.

»Sheriffen«, som efterhånden er blevet det navn, Kristian Krabbe Bournonville reagerer på til daglig, er klar over, at det kræver noget særligt for at tiltrække kunder til »en landevej i Dalby«, som han selv formulerer det.

- Det kan være svært med hensyn til beliggenheden, men herude på landet får du til gengæld naturen - og en cowboysaloon, skal jo ligge på landet. Det er min overbevisning, at vi kan sælge os selv på, at vi kan noget særligt. Vi leverer en høj service og vi bruger rigtig gode råvarer i køkkenet. Et selskab er også fire personer i min optik. Derfor er intet selskab for lille og man skal ikke nødvendigvis bestille en stor fest, siger han.

I øjeblikket har Bournonvilles omkring 40 ansatte, en del af dem er sæsonansat. En stor del af holdet består af unge fra lokalområdet, som på hver deres måde udfylder en rolle i saloonen.

