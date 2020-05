Krav om ansigtsmaske skal beskytte Norwegians passagerer

Ud over kravet om ansigtsmaske lancerer Norwegian en række andre tiltag, herunder at man om bord på flyene vil prøve at sætte passagerer så langt fra hinanden som muligt.

I øjeblikket har Norwegian ikke ruter i Danmark, da det norske selskab kun har indenrigsflyvninger i Norge.

Derfor er det også kun på ruterne i Norge, at passagerne vil opleve tiltagene.

Meldingen fra Norwegian følger, efter at SAS tidligere onsdag oplyste, at det også fra mandag 18. maj indfører et krav om ansigtsmaske for passagerer.

Tiltagene sker for at mindske risikoen for spredning af coronavirus.

- For os er vores kunders og vores ansattes sundhed og sikkerhed det vigtigste. Og det er vigtigt for os, at vores kunder, der for tiden er afhængige af at kunne flyve, føler sig trygge om bord hos os.

- Derfor har vi indført og vil også løbende indføre nye rutiner og tiltag, som vil være med til at bringe smitterisikoen om bord endnu længere ned, end den i forvejen er, siger Andreas Hjørnholm.

Før coronakrisen var Norwegian et af de mest aktive luftfartsselskaber i Danmark.

Bare i Københavns Lufthavn, den største lufthavn herhjemme, stod det norske selskab for cirka 18 procent af trafikken. Det gjorde Norwegian til det næststørste luftfartsselskab i lufthavnen efter SAS.

Økonomiske problemer og rejserestriktioner som følge af coronaudbruddet har dog tvunget Norwegian til at lukke alle sine ruter i Danmark. Derfor vil de nye tiltag fra selskabet ikke berøre danske rejsende i første omgang.

Det kan dog ændre sig, i det omfang at situationen omkring corona bedres, fortæller Norwegians danske kommunikationschef.

- Hvis rejserestriktionerne bliver lempet, og efterspørgslen på flyrejser vender tilbage, så vi igen kan få en forretning ud af at flyve i Danmark, så vil det også komme til at berøre danske passagerer, siger Andreas Hjørnholm.

På et pressemøde i starten af maj sagde Norwegians ledelse, at man fortsat havde planer med Danmark.