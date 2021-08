Se billedserie Sådan kan den store sal i stakladen se ud, når der pyntet op til middag.Foto: Vognserup Gods

Korn er afløst af møder og fester

Erhverv - 17. august 2021

Kaj Ove Jensen Fra Hans Christian ­Teisen var barn, husker han, at stakladen på Vognserup Gods blev brugt som kornmagasin. Nu bliver den i stedet brugt til møder og konferencer for erhvervslivet samt en hel del bryllupper og familiefester.

Der er i bogstaveligste forstand højt til loftet, når konferencer og fester foregår i den gamle staklade på godset en halv snes kilometer vest for Holbæk. Der er nemlig 12 meter til tagkip i den 1000 kvadratmeter store bygning, hvor de originale trækonstruktioner fra 1700-tallet i høj grad er synlige og giver et indtryk som i en italiensk basilika.

Stakladen er delt op i en stor sal på 600 kvadratmeter, og en mindre sal. Der kan i alt være op til 400 personer i laden. Imellem de to sale er der køkken og toiletfaciliteter.

Fra 2003 blev stakladen ikke længere brugt i den landbrugsmæssige drift. Efter en omfattende og længerevarende renovering med hjælp fra Realdania var stakladen klar til sin nye funktion i sommeren 2017.

- Det er blevet en større succes med udlejningen, end jeg havde regnet med. Hvis et erhvervsarrangement holdes på et hotel eller i en fabrikshal, bliver det mere anonymt. Det er en attraktion i sig selv at se træværket, siger ejeren af Vognserup Gods, Hans Christian Teisen.

Teambuilding i parken Hvis de to sale lejes, vil de for eksempel kunne anvendes til forskellige formål i løbet af dagen. Der kunne være bespisning i den ene ende og præsentation eller lignende i den anden ende.

Den store sal kan også dækkes op til gallamiddage, for eksempel i anledning af virksomhedsjubilæer. Der kan også være tale om netværksmøder, foredrag, sommerfest, julefrokost eller teambuilding.

- Der er masser af plads til teambuilding-aktiviteter i parken, eller det kan være en strategidag med events i parken. Og hvis der er dårligt vejr, kan man gå ind i laden, siger Hans Christian Teisen.

Der kan vælges mellem at leje en af de to sale eller hele laden, og lejeren sørger selv for at tilrettelægge arrangementet. Man lejer for tre døgn, så der både er tid til at forberede arrangementet dagen før og til at rydde op dagen efter.

- Vi har valgt ikke at have faste mødepakker. Der er frit valg, så lejerne kan hyre deres egne samarbejdspartnere og vælge cateringen, forklarer Hans Christian Teisen.

Godt gang i udlejningen Hvis man ønsker inspiration til, hvem der kunne bidrage til aktiviteter, henviser Vognserup Gods på sin hjemmeside dog til nogle mulige samarbejdspartnere. Det er Marienlund Event, der kan arrangere hele arrangementet eller enkelte af det inden for forplejning, underholdning, dekoration og aktiviteter. En anden er GoTeam, som ryster deltagerne sammen ved hjælp af teambuilding.

Der er ikke mulighed for overnatning på Vognserup, og derfor henvises til andre steder på egnen.

Der var kommet godt gang i udlejningen både til erhvervslivet og private fester, inden coronaen satte ind fra foråret 2020. Erhvervslivets møder er kommet i gang igen i et mindre omfang. Men Hans Christian Teisen venter, at det først bliver næste år, der kommer rigtig gang i den del.

Mange bryllupsfester Der er kommet godt gang i de private fester, ikke mindst mange bryllupper. Fra juli og frem til midt i oktober er der stort set bryllupper hver weekend. Fra maj til oktober næste år er der booket 17 gange, heraf en del bryllupper.

De private fester er fordelt med omkring halvdelen fra lokalområdet, mens den anden halvdel især kommer fra Roskilde og Hovedstadsområdet.

- I forhold til Københavnsområdet er det en del billigere her, siger Hans Christian Teisen.

Ud over stakladen er der også mulighed for at leje et lille lysthus fra 1800-tallet. Det står i parken med en smuk udsigt og lejes for eksempel til receptioner og lignende. Da avisen var på besøg, var et brudepar fra Jyderup ved at gøre klar til brylluppet dagen efter. Selve brylluppet skulle foregå i lysthuset, men festen foregik i den lille sal.