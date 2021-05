Se billedserie Kontormøbler er en del af sortimentet hos Kontorland. Foto: Allan Nørregaard

Kontorland i 40 år: Service virker stadig

Erhverv - 06. maj 2021 kl. 12:34 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Engang kunne man uddanne sig til kontormaskinemekaniker, og gjorde man det, så var man manden, der kunne reparere alt fra skrivemaskiner til regnemaskiner, kasseapparater og ikke mindst kopimaskiner som i gamle dage - for 40 år siden - skulle have et servicebesøg et par gange om ugen. Og det var lige netop en uddannelse som kontormaskinemekaniker og jobbet som kørende tekniker, der for 40 år siden blev starten på den forretning og webshop, der i dag er kendt som Kontorland, fortæller bestyrelsesformand René Holm Hansen fra et mødebord i udstillingslokalet på første sal.

Salgsdirektør Jesper Siezing Ved siden af sidder Jesper Siezing, han er salgsdirektør og har været i Kontorland næsten lige fra starten i 1981, for han blev ansat som lagermedhjælper en måned efter virksomheden var stiftet, hvor han arbejdede efter skoletid. Bogholderi og de adminsitrative opgaver tog Renés kone Gitte sig af.

Mange gode kunder - Når man var kørende tekniker, så blev man hurtigt en god ven af huset, og det gav mig mange gode kunder fra starten, da jeg valgte at starte for mig selv, fortæller René Holm Hansen.

I starten, hvor forretningen lå på Frejasvej, bestod opgaverne af at reparere skrivemaskiner og servicere kopimaskiner og engang imellem solgte René Holm Hansen også nye modeller til sine kunder. Dengang var der seks-syv kontorforsyningsforretninger bare i Hillerød, men med tiden overtog Kontorland det nordsjællandske og storkøbenhavnske marked for kontorudstyr.

50 dyre skrivemaskiner En af de bedste handler fra dengang opstod ved en tilfældighed, fortæller René Holm Hansen:

- Jeg havde været hos Helsingør Dagblad til et servicetjek og forsøgte i samme forbindelse at sælge nogle nye maskiner, men der blev bare sagt »Nej, nej og nej«. Da jeg så var på vej ud af døren, blev jeg alligevel kaldt tilbage og spurgt, om jeg også kunne skaffe de nye IBM skrivemaskiner med kuglehoved. »Ja«, svarede jeg - og da jeg så blev spurgt om jeg kunne skaffe 50, så måtte jeg bare sige »Ja«, selv om jeg vidste, at jeg ikke kunne skaffe 50 på en gang. Jeg solgte måske en af den slags skrivemaskiner hver 2. eller 3. måned, husker René Holm Hansen.

De eftertragtede skrivemaskiner, hvor der kunne skrives særdeles hurtigt, var dog ikke til Helsingør Dagblad men chefredaktøren vidste, at Kristeligt Dagblad stod overfor sådan en investering til bladets journalister, og den kæmpeordre fik Kontorland i Hillerød.

- Man skulle være certificeret af IBM for at sælge deres maskiner, og de skulle gennemgås individuelt, før de kunne blive leveret, så der var arbejde og indtægter til mange måneder. Det er forholdsmæssigt nok den største ordre i firmaets historie, siger René Holm Hansen.

Det hele begyndte med René Holm Hansen byggede sin forretning op ved i de første år at køre rundt som servicetekniker til nordsjællandske virksomheder. Foto: Allan Nørregaard

Service, service og service - I dag er vi landsdækkende for med webshoppen har vi kunder over hele landet, men vi går stadig op i de gamle dyder med service, service og service i alle led, fortæller han.

Den tilgang betyder blandt andet, at kunder som spørger, hvad de skal gøre med deres printerproblemer derhjemme, straks bliver henvist til en tekniker, der kan hjælpe, eller at salgsdirektør Jesper Siezing altid er tilgængelig på telefonen, for kunderne skal ikke vente, og at firmaet også har tre varebiler med egne chauffører, der sørger for at bringe varerne helt ud til de nordsjællandske og storkøbenhavnske kunder.

Alle ville have visirer At teamet bag Kontorland, som tæller 19 medarbejdere, er gode til at omstille sig til nye opgaver og vilkår viser en anden fortælling. Da corona ramte, og kontorfolket blev sendt hjem til deres hjemmearbejdspladser, så faldt efterspørgslen på kontorgrej, men under en forretningsrejse til Tysland bemærkede Jesper Siezing de smarte halvvisirer og tænkte, at sådan nogle ville danskerne også snart få brug for.

- Der tog vi en chance og købte stort ind, fortæller Jesper Siezing, og det skulle vise sig at være en klog beslutning.

En heldig lottokupon Kontorland har haft webshop de seneste fem-seks år, og det var før corona ikke mange ordrer, der tikkede ind hen over en weekend, men da danskerne fik brug for værnemidler og Kontorland var de første, der kunne præsentere halvvisirer i webshoppen, så blev den lagt ned, for pludselig væltede det ind med ordrer på tusindvis af visirer.

- Vi vækster i alle varegrupper og har fået mange nye kunder, fordi vi også sælger værnemidler, fortæller salgsdirektør Jesper Siezing.

- I sådan et tilfælde er det en fordel at være en familievirksomhed, for alle træder til, siger Jesper Siezing og forklarer, at der sker en brancheglidning indenfor kontorforsyning, hvor alle sælger alt.

- Vi har over 20.000 varenumre i vores webshop, hvor de nye varer er værnemidler, mundbind, visirer og også hjemmetest. De nye varer betyder, at vi har fået en meget stor tilgang af nye kunder det seneste år, siger han og tilføjer, at Kontorland er godkendt af Lægemiddelstyrelsen til at sælge test og værnemidler.

- Ja de halvisirer var en lottokupon for os, supplerer René Holm Hansen og konkluderer, at 40 år i branchen også har været 40 års rejse i en rivende udvikling.

- Vi har i 20 år måtte høre, at markedet for kontorvarer ville dø ud. Vi har da også oplevet, at salget af skrivemaskiner nærmest stoppede fra den ene dag til den anden, da folk skulle have computere, men så kom telefaxen, og sådan en skulle alle firmaer have, og den var god for os, for det indebar også service-opgaver. Vi udvidede med kontormøbler og kontorartikler, og vi har udviklet os hele tiden, men den røde tråd har altid være »service«, så kunderne vælger dig fremfor en anden. For service virker stadig, siger René Holm Hansen.

Kontorland overtog i 1990 den forretning, der var kendt som Papirlageret, på Industrivænget 15 i Hillerød, hvor Kontorland har ligget siden. Foto: Allan Nørregaard