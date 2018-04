Se billedserie Kim Kjær Hansen og Peter Holm fra Kontor Syd var netop flyttet ind, da avisen besøgte Voxeværket i Rønnede. Foto: Thomas Olsen

Kontorfællesskaber skaber vækst

Erhverv - 30. april 2018 kl. 07:30 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det begyndte i Roskilde i 2013, hvor iværksætteren Henrik Oxe foranstaltede, at små og mellemstore virksomheder flyttede ind i en 1200 kvadratmeter stor tom kontorbygning. En succes var født, og nu 1. maj åbner Voxeværkets kontornetværk hus nummer 19 i Middelfart.

Voxeværket er til stede i hele landet, og konceptet giver mulighed for både faste kontorer og en arbejdsplads i et åbent kontorfællesskab fra 995 kroner om måneden, der samtidig er en mobil »flyverplads«, hvor man kan reservere et skrivebord eller et mødelokale på alle Voxeværkets adresser, når der er behov for det.

- Fleksibiliteten i Voxeværket er for den underskov af nye iværksættervirksomheder, der vokser fra to til tre til fem mand. Hos os kan man udvide og skrue ned efter behov. Hvis du spørger en ejendomsmægler i dag, så er de ikke gearet til det. De vil gerne leje en hel bygning ud fremfor at drive den og sørge for, at der er skriveborde, internet, kantine og telefonløsning, siger Henrik Oxe, der i november 2017 åbnede en afdeling af Voxeværket i Rønnedes gamle rådhus, hvor et fast kontor på 12 til 15 kvadratmeter koster fra 1990 kroner om måneden.

- Vi har en fast flad pris på 3000 kroner for et kontor til to mennesker, men så gør vi rent for dig. Der er fibernet, kaffe og telefonservice. Det er et hak over, hvad du ville give dig selv derhjemme, men så har du også kollegaer fra andre brancher at mødes med i kantinen. Vi har firmaer fra Næstved, der er rykket herud til Rønnede, fordi de så har kollegaer. Vi er jo flokdyr. I Odense har vi en kantine, hvor 70 mennesker spiser dagligt, og vi har der den aftale, at du aldrig sætter dig alene, men altid ved den næste ledige stol, så du kommer til at tale med nogle nye og får et større netværk, siger Henrik Oxe.

- I Voxeværket har du alt, hvad du skal bruge. Bliver du ikke en succes her, bliver du det aldrig, lyder hans motto.

