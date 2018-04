Konsortium køber aktier nok til at afnotere TDC

Konsortiet DK Telekommunikation, der er i gang med et opkøb af TDC, har sikret sig accepter på købstilbud for mere end 90 procent af aktierne i TDC. Det oplyser TDC i en meddelelse mandag aften.

Konsortiet skriver, at det har aktier og stemmerettigheder for mere end 90 procent af aktierne i TDC. Det betyder, at konsortiet kan opfylde sin ambition om at afnotere TDC fra Fondsbørsen

Køberne skriver:

- Den endelige tidshorisont for tvangsindløsning vil blive meddelt i forbindelse med og betinget af afvikling, idet konsortiet har til hensigt at iværksætte tvangsindløsning snarest muligt efter settlement den 4. maj 2018, hvorefter sidste dag for notering og handel også vil blive besluttet og meddelt.

En afnotering betyder, at de resterende aktier tvangsindløses. Herefter tages aktien ud af handlen på Fondsbørsen i København.

Konsortiet består af pensionskasserne PFA, PKA og ATP og den australske finanskoncern Macquarie.

Det har ikke været en betingelse for opkøbet, at ejerandelen skulle op på 90 procent. Her var to tredjedele af aktierne nok til, at købet blev gennemført.

På vegne af konsortiet siger PFA's direktør, Allan Polack:

- Vi er glade for at kunne annoncere, at vi kommer til at tage fuldt ejerskab af TDC efter at have arbejdet på vores vision for TDC i mere end 18 måneder.

- Konsortiet ser frem til et langsigtet ejerskab og til at udvikle selskabet sammen med ledelsen samt de mere end 8000 dedikerede medarbejdere i Danmark og Norge.

Af en meddelelse tidligere mandag fremgik det, at aktionærer svarende til en ejerandel på 88 procent havde takket ja til en pris på 50,25 per aktie.

Det er lidt over, hvad en TDC-aktie kostede, da aktiehandlen startede mandag. Her stod den i 49,95 kroner per aktie.

Konsortiets opkøb og afnotering er et foreløbigt klimaks på en proces, der rykkede frem i overskrifterne, da TDC fremlagde fusionsplan med MTG.

De planer blev droppet, da konsortiet kom med et tilstrækkeligt stærkt købstilbud.