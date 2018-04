Konsortium kæmper for flere TDC-aktier: Går efter afnotering

Konsortiet, der står til at overtage TDC, pønser på at nå en ejerandel på mere end 90 procent af selskabet og derefter afnotere det fra den københavnske fondsbørs.

I meddelelsen oplyses det, at 88 procent af aktionærerne i TDC har takket ja til at sælge deres aktier i teleselskabet til 50,25 kroner per aktie.

Efter udløbet af konsortiets købstilbud har flere aktionærerne dog meldt sig interesserede i at sælge deres aktier, og det får konsortiet til at arbejde videre med at forøge sin ejerandel.

På nuværende tidspunkt har konsortiet købt 3,5 million yderligere TDC-aktier. Det bringer den samlede ejerandel op på 88,5 procent af aktierne.

Målet er en ejerandel på mere end 90 procent af aktierne, hvorefter en tvangsindløsning af de resterende aktier i selskabet kan realiseres.

Normalt er praksis, at en aktionær skal eje mindst 90 procent af et selskab for at få lov til at afnotere det fra fondsbørsen.

I 2016 blev rederiet Molslinjen dog afnoteret, selv om den største aktionær kun havde i underkanten af 90 procent af aktierne.

Konsortiet, der går under navnet DK Telekommunikation, fremlagde sit bud på TDC-aktierne i februar.

TDC havde annonceret en fusion med den svenske underholdningskoncern MTG, der blandt andet ejer Viasat, men den plan blev droppet, da konsortiet forhøjede sit bud.

Det var påkrævet, at mindst to tredjedele af aktionærerne skulle sælge deres aktier, for at købet ville blive gennemført.

Konsortiet har fået de relevante myndigheders godkendelse til købet af TDC-aktierne. Handlen ventes at blive gennemført 4. maj.

En aktie i TDC koster mandag 49,95 kroner. Prisen er faldet med 0,3 procent siden aktiemarkedets åbning.