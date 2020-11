Konkursen i Bravo Tours skal undersøges af Kammeradvokaten

Rejsegarantifonden kan have tabt op mod 150 millioner kroner, efter at koncernen bag Bravo Tours gik konkurs.

Kammeradvokaten skal undersøge konkursen i rejseselskabet Bravo Tours. Det skriver branchemediet Standby.

Store tab oven på coronakrisen blev det sidste søm i kisten for koncernen bag selskabet - TravelCo Nordic. Det gik konkurs 23. oktober.

Det har efterladt en regning, der kan løbe op i 150 millioner kroner for Rejsegarantifonden.

Fonden dækker de rejsendes betalinger, hvis selskaberne, som de har købt en rejse ved, går konkurs. Fonden er finansieret af branchen, men staten er garant.

Nu skal Kammeradvokaten altså undersøge, hvordan det kunne gå så galt, skriver Standby.

- Det har fondens bestyrelse besluttet, fordi det er det største tab, vi nogensinde er blevet påført, og det er en meget alvorlig sag, der har stået på så længe, siger Rejsegarantifondens administrerende direktør, Birgitte Fjeldhoff, til mediet.

Undersøgelsen skal se på fondens og bestyrelsens ageren over for rejseselskabet helt tilbage fra 2017 og frem til nu.

Blandt andet skal det afdækkes, om tilsynet har været korrekt og kuratorernes håndtering af konkursen.

Det fremgår af en intern medlemsorientering i Danmarks Rejsebureau Forening ifølge Standby.

TravelCo Nordic var inden konkursen blev bedt om at stille en højere garanti, fortæller Fjeldhoff. Det skete dog ikke.

Rejsekoncernen bag Bravo Tours gik 13. oktober i rekonstruktion - det tidligere betalingsstandsning.

Her forsøger man at redde et nødlidende selskabet ved at få gælden nedsat eller sælge dele af det.

Koncernen ejede flere rejseselskaber, og Bravo Tours blev købt fri af konkursboet og reddet.

Majoritetsejeren er dog ifølge Standby stadig islandske Arion Bank, der ejede TravelCo. Også Bravo Tours direktør og stifter, Peder Hornshøj, er med.

Og netop det, at det ser ud til, at det gamle Bravo Tours videreføres af de samme personer, skal også undersøges, fortæller Fjeldhoff til Standby.