Konkurrencerådet anmelder campingpladser til politiet

Konkurrencerådet har besluttet at anmelde et sagskompleks om prisaftaler i campingbranchen til politiet for brud på konkurrenceloven.

Via paraplyorganisationen Campingrådet, der bestod af brugere og ejere af campingpladser, havde branchen besluttet, at alle campingpladser skulle kræve, at gæster ejede eller købte et CKE-Pas.