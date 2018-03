Konflikt sætter hospitaler på overarbejde: Hvem kan undværes?

Her forsøger man at opnå klarhed over, hvem og hvor mange der kan undværes på de enkelte afdelinger, hvis lockouten - arbejdsgivernes mulighed for at sende medarbejderne hjem uden løn - skulle træde i kraft.

- Hospitalerne er i den situation, at de er nødt til at se på, hvor mange mennesker der reelt er nødt til at gå på arbejde for at behandle de akutte patienter, siger Martin Magelund Rasmussen, direktør for HR i Region Hovedstaden.

- Det her er jo en ukendt situation for mange af os med mange svar, der må laves undervejs.

Regionernes hovedopgave er at drive det danske sygehusvæsen. Her er forhandlingerne om løn og vilkår for de ansatte brudt sammen.

Derfor har Danske Regioner foreløbig varslet en lockout af omkring 70.000 regionalt ansatte som svar på de ansattes varsel om strejke.

Allerede nu står det klart, at man vil sørge for et nødberedskab, så ingen patienter udsættes for livsfare.

Men hvad det betyder for den enkelte medarbejder, er langt fra givet.

- Man kan ikke bare opdele i kolde og varme hænder. Vi kan ikke bare sende alle folk fra administrationen eller it hjem, for så kan de andre jo ikke arbejde. Sådan er det jo i det moderne sundhedsvæsen, siger Martin Magelund Rasmussen.

Jørn Mørup, afdelingschef for løn og personale i Region Midtjyllands HR-afdeling, understreger også, at man har at gøre med en svær vurderingsopgave.

- I sidste ende bygger meget af det med nødberedskabet jo på et lægeligt skøn, siger han.

Danske Regioner og de faglige organisationer er ved at forhandle en aftale for nødberedskabet på plads, og her er løn blandt andet et spørgsmål, forklarer Jørn Mørup.

- De normale spilleregler er, at dem, der skal indgå i nødberedskabet, ikke direkte er omfattet af konflikten.

- Det vil sige, at de bliver stoppet i løn og så timelønnet for de vagter, de har. Men det er jo det, der skal forhandles i rammeaftalen, siger han.

Selv om der er mange ubekendte, skal det hele nok lykkes, mener Martin Magelund Rasmussen.

- Vi skal jo nå at blive færdige. Så må vi arbejde dag og nat, hvis det er det, siger han.

Onsdag varslede også innovationsminister Sofie Løhde (V) omfattende lockout af de statsansatte, ligesom kommunernes arbejdsgivere i KL har varslet lockout af godt 250.000 ansatte.