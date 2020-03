Restaurant Kadeau på Bornholm er et af omdrejningspunkterne i koncernen Kadeau, som er begæret konkurs. (Arkivfoto)

Artiklen: Koncern bag to Michelin-restauranter i Danmark går konkurs

Koncern bag to Michelin-restauranter i Danmark går konkurs

Koncernen Kadeau, der står bag de to Michelin-restauranter af samme navn, er begæret konkurs.

Det oplyser direktør Magnus Klein Kofoed til erhvervsmediet Finans.

Kadeau har en restaurant i København og en på Bornholm. Restauranten i København har siden 2018 haft to Michelin-stjerner, mens den på Bornholm har en.

Koncernen har også prominente navne i ejerkredsen, hvor blandt andre Lukas Forchhammer - nok bedre kendt som Lukas Graham - er med.

Koncernen bag har trods de gastronomiske hædersbeviser haft problemer med økonomien. Selskabet har i flere år haft svært ved at præstere et overskud.

Til Finans forklarer Magnus Klein Kofoed, at der derfor var lavvande i kassen, da tiltagene for at inddæmme spredningen af corona i Danmark satte prop i strømmen af kunder til restauranterne i Danmark.

- Vi har været nødsaget til at kaste håndklædet i ringen og begære os selv konkurs. Den her krise (coronakrisen, red.) har ramt os på det værst tænkelige tidspunkt, siger direktøren til Finans.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at koncernens bank, Danske Bank, har fået stillet inventar og varer som sikkerhed.

Magnus Klein Kofoed selv siger til Finans, at det ikke står klart, hvad fremtiden bringer.

Ud over de to Michelin-restauranter driver koncernen også et hotel på Bornholm.

Koncernen har også en lang række dattervirksomheder - herunder Roxie på hotellet Herman K i København.