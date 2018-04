Kompromisfyldt kommunal overenskomst er underskrevet

Men det betyder, at forhandlerne har et fælles ejerskab, mener Michael Ziegler, der er topforhandler for de kommunale arbejdsgivere.

- Set med mine øjne kunne det selvfølgelig godt have været lidt billigere, men når man først har indgået sådan et kompromis, så ender man i virkeligheden med at tage et ret stort ejerskab til alle dele af det.

- Det er i hvert fald min erfaring, at man tit kommer til at kunne lide det fulde dokument, siger Ziegler, efter at han sammen med sin modpart - Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening - lørdag omkring klokken 13.30 underskrev aftalen.

Han suppleres af Bondo, der i kraft af sin position som formand for Forhandlingsfællesskabet (FF) har været chefforhandler for de kommunale lønmodtagere:

- Det er kernen i den danske model. Det er derfor, det danske arbejdsmarked fungerer - for når man har skrevet under på en aftale, så står man ved den, og så tager man det fælles ansvar, siger han.

Forhandlingerne om nye overenskomster for de offentligt ansatte begyndte i december sidste år.

Siden 1. marts har de dog været henvist til Forligsinstitutionen, efter at parternes egne forsøg på at enes kuldsejlede, og de varslede strejke og lockout.

Det har været en lang, sej omgang, fortæller Anders Bondo Christensen. Men ifølge ham har det været det hele værd.

- Derfor er det også en kæmpestor lettelse. Hvis vi havde brugt så mange timer herinde, og det var mislykkedes, så havde vi godt nok siddet med en noget anden fornemmelse, siger han.

Særligt tre knaster har skilt parterne fra hinanden: Lønmodtagerne har ønsket en lønstigning på niveau med de privatansatte, en sikring af den betalte spisepause og en revurdering af lærernes arbejdstid.

Aftalen indeholder en lønramme på 8,1 procent, en sikring af den betalte spisepause for alle grupper, men ingen aftale om lærernes arbejdstid.

I stedet er man blevet enige om, at en endelig aftale om arbejdstider for lærere og undervisere skal være på plads inden 2021, hvor der skal forhandles en ny overenskomst. Der nedsættes en særlig kommission for at se på sagen.

Parterne på det regionale område er ligeledes blevet enige om nye overenskomster. Tilbage står altså kun staten, som lørdag klokken 14 stadig forhandler i "Forligsen".