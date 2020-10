Tivoli venter tab på op til 180 millioner trods hjælpepakker

Forbuddet mod større forsamlinger og færre turister i København har gjort særdeles ondt på forlystelsesparken Tivoli.

De økonomiske hjælpepakker ser dog ud til at ende med mere kompensation end tidligere spået, og derfor ser Tivoli nu ikke helt så sort på 2020 som før.

Der ventes nu et underskud før skat på mellem 150 og 180 millioner kroner. Det oplyser forlystelsesparken i sit regnskab fredag.

Tidligere forventede Tivoli, at underskuddet i år ville ende mellem 150 og 200 millioner kroner før skat.

Selv om udsigterne nu er mindre pessimistiske, står det dog i skærende kontrast til sidste år. Her havde Tivoli et overskud på 212,2 millioner kroner før skat.

Årets første ni måneder har resulteret i et underskud på 136,6 millioner kroner før skat for Tivoli.

- Coronakrisen har fortsat stor indvirkning på de rammebetingelser, der gælder for Tivolis virksomheder, siger topchef Susanne Mørch Koch.

Hun peger blandt andet på den forskudte åbning af sommersæsonen, forbuddet mod større forsamlinger og de færre turister i København.

- Selv om krisen har store negative økonomiske konsekvenser for Tivoli, er det fortsat Tivolis ambition at levere betagende gæsteoplevelser på et højt serviceniveau i lighed med, hvad gæsterne forventer af Tivoli, samtidig med at hele opholdet i Tivoli foregår under trygge rammer, siger topchefen.

Til og med september har Tivoli i år haft en omsætning på 351 millioner kroner, hvilket er omtrent det halve af sidste år.

I perioden har forlystelsesparken haft omkostninger - blandt andet til ansatte - på 419,5 millioner kroner.

Det er 32 procent lavere end sidste år. Det skyldes lavere aktivitet, mens der også ventes at komme 135,4 millioner kroner retur i hjælpepakker.

1,1 million gæster har til og med september lagt vejen forbi Tivoli. Det er 63 procent færre end sidste år.