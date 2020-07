Kompensation fra staten bidrager til plus for PostNord i Danmark

Driftsoverskuddet for den danske del af PostNord er i andet kvartal endt på 39 millioner kroner.

Det er en forbedring i forhold til et driftsunderskud på 7 millioner kroner i andet kvartal sidste år.

- Indtjeningen var positivt påvirket af kompensation fra den danske stat, står der i regnskabet.

Kompensationen henviser til de mere end 100 millioner kroner, som den danske stat betaler PostNord for at have forlænget befordringspligten.

Med forlængelsen skal PostNord til udgangen af 2020 fortsat sikre, at der kan komme breve og pakker ud til alle husstande i Danmark.

- PostNord Danmark får tilskud som kompensation for de ekstra omkostninger, postbefordringspligten medfører.

- Det er imidlertid vores vurdering, at tilskuddet ikke opvejer de omkostninger, vi har haft i Danmark i løbet af året, siger Annemarie Gardshol, koncernchef i PostNord, i en skriftlig kommentar.

Ifølge PostNord er man fortsat i dialog med den danske stat omkring en mere langsigtet aftale omkring befordringspligten.

I andet kvartal er omsætningen i den danske del af PostNord steget med én procent til 1,6 milliarder kroner.

Kvartalet har været kendetegnet ved en stor ændring i den danske dels produktområder. Omsætningen fra brevdelen er faldet med 25 procent, mens omsætningen fra pakke- og logistikdelen er steget med 20 procent.

Det store skifte har betydet, at brevdelen for første gang udgør mindre end en tredjedel af PostNords samlede omsætning i Danmark.

Den samlede PostNord-koncern, der ud over Danmark også har aktiviteter i Sverige og Norge, har i andet kvartal gennemsnitligt haft lidt mindre end 28.000 personer ansat på fuldtid.

Det er den danske og svenske stat, der ejer PostNord. Mens den danske stat ejer 40 procent, så ejer den svenske stat 60 procent.