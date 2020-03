Kommuner betaler regninger før tid: Millioner af kroner på vej

I Odense, København og flere andre kommuner har borgmestre og byråd valgt, at kommunen skal få betalt så mange regninger som muligt før tid, så virksomhederne kan få pengene mellem hænderne til at betale deres faste udgifter. Københavns Frank Jensen (th.) og Odenses Peter Rahbæk Juel (i midten) håber, at det vil hjælpe beskytte lokale arbejdspladser mod de økonomiske konsekvenser af inddæmningen af coronavirusset.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix