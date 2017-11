Havneparken i Kalundborg, som anlægges og udvikles i samarbejde med borgerne på den gamle industrigrund i Vesthavnen, har haft mange velbesøgte arrangementer i år. Foto: STC Studios/TV 2

Kommune og borgere samarbejder om havnepark

26. november 2017

I Kalundborg er storindustrien storforbruger af varer og tjenesteydelser fra leverandører, og på Kalundborg Havn er et attraktivt areal gået fra at være beregnet til industri til at være en havnepark for borgerne.

Her går Kalundborg mod strømmen og har undladt at bygge for eksempel boliger, siger borgmester Martin Damm (V).

- Hvis vi havde gjort det, så ville stedet være for de få. Vi har valgt en havnepark, som skal være til glæde for de mange, siger Martin Damm.

På grunden, hvor den uelskede DLG-silo stod på havnen, er Havneparken i Kalundborg nu under udvikling i samarbejde med borgerne. Det udløser nye muligheder inden for områderne kultur, arrangementer og fysiske aktiviteter, og Havneparken har i år haft et væld af aktiviteter, som har tiltrukket mange besøgende.

- Desuden har Kalundborg med Havneparken fået en åbning mod vandet, som er med til at gøre byen mere attraktiv, mener borgmesteren.

