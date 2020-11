- Vækst er medvirkende til, at det kan lade sig gøre at investere i for eksempel kultur, idræt og byudvikling. Og omvendt er kultur, idræt og et velfungerende handelsliv med til at øge bosætningen, så folk vil flytte hertil, siger Martin Damm. Foto: Per Christensen

Kommune gearet til erhvervsliv

Det sker ofte, at nye virksomheder, der slår sig ned i Kalundborg, roser kommunen for effektiv sagsbehandling og en erhvervsvenlig indstilling. Og det er noget, som glæder borgmester Martin Damm (V):

- Vi har et offentligt arbejdsmarked og et privat. På det offentlige område med sygehuse, politi, skat og så videre er der centraliseret, som har betydet et fald i offentlige arbejdspladser lokalt til nærmest ingenting herude. Men der er til gengæld skabt mange nye arbejdspladser i den private sektor, og i kommunen ved vi godt, at det især er de arbejdspladser, der danner det grundlag, som borgerne skal leve af,

Ifølge Martin Damm giver det et klart fokus at arbejde ud fra, fordi man fra politisk side er klar over, hvad der er Kalundborgs styrke.