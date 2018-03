Diretør Marius Byriel, Ringsted Kongrescenter, forventer, at byrådet i Ringsted på et tidspunkt kommer til at diskutere ejerformen af Ringsted Kongrescenter. Foto: Jens Wollsen

Kommunalt ejerskab bremser udviklingen af kongrescenter

Han peger blandt andet på, at kongrescentret ikke selv må tjene penge på salg af mad- og drikkevarer. Byrådet i Ringsted vil formentlig på et tidspunkt komme til at diskutere, om ejerforholdet skal ændres.

- Jeg forventer, at lokalpolitikerne i byrådet i Ringsted på et tidspunkt må tage sagen op og se på, om der eksempelvis skal oprettes en erhvervsdrivende fond, der står for driften af Ringsted Kongrescenter. Det er en løsning, som byrådet i Slagelse for nylig har gennemført for Slagelse Musikhus, der også tidligere var 100 procent kommunalt ejet, men som nu er blevet udskilt for et par måneder siden, påpeger Marius Byriel og tilføjer: