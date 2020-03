Se billedserie Far og søn i showroomet i domicilet i Osted - direktør Frits Jensen til højre og salgsdirektør Anders Mads Jensen til venstre. Sønnen er kørt i stilling til at overtage familiefirmaet. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Kolon får familiefirma til at vokse og vokse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kolon får familiefirma til at vokse og vokse

Erhverv - 05. marts 2020 kl. 11:54 Af Af Agnete Vistar Foto: Kenn Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det ser lækkert ud med flot design, spændende farver og nydelig finish. Osted-firmaet Kolon Total Inventar laver først og fremmest slidstærkt inventar til skoler og institutioner, men også til virksomheder og private.

Og hvorfor skulle køkkener og skabe til offentlige institutioner ikke være både slidstærke og smukke? Det greb har familiefirmaet, og det er årsag til, at det to gange har været udnævnt som Gazelle-firma og fortsat står stærkt med hele Danmark og endda også Grønland som opland, 30 ansatte og en årsomsætning på 45 millioner kroner.

Hængselsmand fra Horsens Kolon er 100 procent danskejet. 76-årige Frits Jensen er direktør og ejer, og sønnen, 39-årige Anders Mads Jensen, er kørt i stilling til at overtage firmaet, hvor han er salgsdirektør. Ligesom faderen er han handelsuddannet, og arvefølgen ligger fast - Anders har hånd på det meste af den daglige drift allerede.

Det hele begyndte i 1972, hvor Frits Jensen startede for sig selv på Frederiksberg som køkkenforhandler, og fire år senere fik han lavet køkkener til private fra Store Kongensgade i København. Det var i den forbindelse, at han sammen med en hængselsmand fra Horsens fik udviklet Kolons velkendte hængsel med to gennemboltninger, som symboliserer et kolon. Det gav navn til virksomheden.

- Kravet var, at det skulle laves stærkere, end det man normalt ser, fortæller Frits Jensen.

Det særdeles holdbare hængsel, som har en garanti på 25 år, gav navn til virksomheden - Kolon - og hængslet er stadig genkendeligt i firmaets produkter.

Køber nabogrunden Målgruppen blev i stadig højere grad institutioner, der typisk lægger megen vægt på holdbarhed, og firmaet rykkede til Glostrup for så i 1999 at samle al produktion, administration, salg og showroom på domicilet i Osted.

- Vi har næsten fordoblet vores areal her og har nu 3500 kvadratmeter. For et par år siden udvidede vi med ekstra kontorplads. Vi er vokset de sidste mange år, og vi er i færd med at købe nabogrunden, så vi kan udvide med mere plads til kontor og produktion, fortæller Frits Jensen.

Individuelle løsninger, som firmaets dygtige snedkere arbejder med, er et kendetegn for Kolon, der satser stenhårdt på kvalitet, stor fleksibilitet og lang holdbarhed. Firmaet har sin egen arkitekt og arbejder snævert sammen med kundernes arkitekter.

Da Københavns Kommune for nogle år siden spurgte, om Kolon kunne lave et madrasskab til en vuggestue, opfandt Kolon det til lejligheden. Her sættes madrasser og dyner ind på højkant og varmes op til 20 grader.

- Ikke mange andre end os producerer sådan et skab, siger Anders Mads Jensen.

Fabrikken er halvautomatiseret, med moderne CNC teknik til opskæring, boring og fræsearbejde. Møbel- og maskinsnedkerne lægger altid sidste hånd på skabe og køkkenelementerne, og de sætter en ære i godt håndværk og perfektion.

I 2008 kom Anders Mads Jensen ind i billedet. Og der var ikke noget pres på ham, fortæller hans far. Han skulle prøve, om det var en vej at gå:

- Jeg har i mine helt unge år arbejdet et par år i Frankrig som skibums og også haft fritidsjob i Skagen. Jeg startede i HTH for at finde ud af, om det var noget, jeg havde lyst til at fortsætte med. Efter et stykke tid i HTH syntes jeg, det var oplagt at tage springet videre her til Kolon, fortæller Anders Mads Jensen.

Og nu videreudvikler han sin fars ambition om altid at lave løsninger lidt ud over det traditionelle og skabe Kolons egen, unikke profil.