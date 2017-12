Køkkenproducents aktier har fået stor hjælp under debut

Køkkenproducenten, der gik på børsen den 24. november, hyrede i den forbindelse Carnegie til at være stabiliseringsagent.

En stabiliseringsagent er noget, som nye selskaber på børsen typisk bruger for at holde hånden under aktiekursen i den første tid med en aftalt portion aktier.

Dem har Carnegie hurtigt brugt mange af for at holde kursen på de 98 kroner, som selskabet blev noteret til.

Indtil nu, altså på de første syv handelsdage for den nye aktie, har Carnegie ifølge Ritzau Finans anvendt godt 60 procent af sit mandat til at foretage støtteopkøb

Mandatet lyder på op til maksimalt 1,05 millioner aktier. På første handelsdag - fredag den 24. november - købte Carnegie 400.000 aktier i TCM Group og stod dermed for lige godt en fjerdedel af al handel med aktien.

Alligevel faldt TCM på førstedagen til 97,50 kroner. De følgende fire handelsdage sluttede aktien igen under noteringskursen, inden den både fredag i sidste uge og mandag i denne igen sluttede i noteringsniveauet på 98 kroner.

På de seks handelsdage efter den første af slagsen har Carnegie støtteopkøbt samlet 236.611 aktier, hvorfor der ikke længere er så meget krudt at skyde med i de sidste 14 handelsdage af støtteperioden, der udløber den 23. december.

Tilbage har Carnegie et råderum på 413.389 aktier - eller knap 40 pct. af det samlede mandat. Dermed er der ikke helt så meget støtte til at holde TCM oppe med i de kommende uger.

TCM gik på børsen, fordi kapitalfondsejeren IK ville ud af sit ejerskab efter at have købt TCM i 2016.

- Vi har haft en tordnende fremgang i ejendomspriserne. Men spørgsmålet er, hvordan det langsigtede marked for en køkken- og badproducent er, hvis der kommer mere normale tilstande. Og der samtidigt kommer mere konkurrence.

- Og hvad er det for nogle selskaber, man køber, når kapitalfonde har byttet bolsjer med hinanden, og den sidste sælger allerede efter små 20 måneder? Er det noget, der er interessant?, sagde investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen forud for noteringen.