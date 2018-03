Se billedserie Direktør Jan Andersen har hele tiden øje for nye markeder og har et skarpt blik for markedets behov. Foto: Henrik Førby Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Køge-firma jagter større internationalt marked Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køge-firma jagter større internationalt marked

Erhverv - 23. marts 2018 kl. 07:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Henrik Førby Jensen

For engrosvirksomheden Tobidan-Bremsomat A/S har vokseværk betydet behov for mere plads - og en flytning til et helt nybygget hovedsæde i Køge. Virksomheden handler med reservedele til busser, lastbiler, påhængsvogne og trailere. Tobidan-Bremsomat A/S har efter flytningen nu hele 5500 kvadratmeter under tag i Køge og langt mere end 100.000 komponenter i lagerhallerne.

Operationen med at flytte til en ny adresse har været en særdeles krævende proces, fordi firmaet har holdt åbent under hele forløbet, og det krævede en omfattende logistik hele tiden at have styr på, hvor hver enkelt komponent befandt sig, fortæller direktør Jan Andersen.

- Vi kunne blive ringet op og måtte forklare, at en bestemt del netop i det øjeblik befandt sig på motorvejen på vej mod Køge. Det var meget omfattende - og nu flytter vi ikke virksomheden igen, griner han.

Engrosfirmaet er opkaldt efter sine stiftere - To'et kommer fra stifteren Tommy Olsen, bi'et fra hans kone Birthe og dan'et er Danmark, hvor parret etablerede deres virksomhed i Karlslunde i 1992. Efter et halvt år fik de en henvendelse fra CAC Fonden, som havde opkøbt virksomheden Bremsomat nogle år tidligere - opkaldet resulterede i en sammensmeltning af de to virksomheder: Tobidan-Bremsomat A/S var en realitet og er den dag i dag ejet 100 procent af CAC Fonden i Aarhus, som i øvrigt blandt andet også ejer autogrossisten Au2parts.

Jan Andersen har været ansat siden dag ét tilbage i 1992 og overtog ledelsen af hele virksomheden, da stifterne solgte deres andel til CAC Fonden for godt seks år siden.

I år 2000 rykkede firmaet fra Karlslunde til et nybygget domicil på Greve Main, hvorfra turen gik til Køge i november sidste år.

Siden opstarten i 1992 er virksomheden kun vokset, og Tobidan-Bremsomat har i dag 45 medarbejdere fordelt på fire lande. Udover hele gruppens hovedkvarter i Køge, er der egne datterselskaber i Helsinki, Jönköping og Oslo. Udover de nuværende lande har Jan Andersen kig på flere muligheder for at udvide forretningen i blandt andet Baltikum og Tyskland.

- Det danske marked er meget lille. Vi er på udkig efter et større marked og større volumen, konstaterer direktøren.

Læs hele artiklen gratis i ErhvervsAvisen Sjælland på http://www.e-pages.dk/erhvervsjaelland/309/