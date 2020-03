Køen af arbejdsløse vokser: 2500 melder sig ledige

Der fortsætter med at komme tusindvis af nye ledige under coronakrisen, som har tvunget virksomheder landet over til at lukke eller køre på nedsat blus.

Torsdag meldte 2543 personer sig ledige, hvilket er cirka 2,5 gange så mange som normalt. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet. Med normalt menes den samme dato i årene 2015-2019.