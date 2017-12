Købere har færre boliger at vælge imellem på varmt boligmarked

- De færre boliger til salg er varme nyheder til boligejerne, idet de vidner om, at der sælges og købes rigtig mange boliger i store dele af landet, skriver Mira Lie Nielsen, chefanalytiker i Nykredit, i en kommentar.

- Samtidig skal vi helt tilbage til 2007 for at finde en novembermåned, hvor antallet af huse til salg var lavere end i år, tilføjer hun.

Boligerne på markedet i november fordeler sig på 34.662 huse, 6484 ejerlejligheder og 10.308 fritidshuse.

For et år siden - i november 2016 - var der 55.335 boliger til salg. Nu har køberne altså 3881 færre boliger at vælge imellem.

Ifølge Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, hører det med til historien, at der samtidig er sat flere huse til salg i 2017 end i 2016.

- Ellers ville boligudbuddet være faldet endnu mere. Når der både bliver færre huse til salg, og der samtidig sættes mange nye til salg, kommer der en større udskiftning, og det betyder kortere liggetider, siger hun i en pressemeddelelse.

- Det er netop, hvad vi har set det seneste år, hvor liggetiderne i hele landet i gennemsnit er faldet lige knap en måned, siger Ane Arnth Jensen.

Fremgangen i salget er fordelt over hele landet - ikke kun de store byer, siger Mira Lie Nielsen.

- Dagens tal viser også, at antallet af til salg-skilte er faldet i samtlige landsdele over det seneste år. Der ses store fald i såvel Sydjylland som på Vest- og Sydsjælland, hvor boligkøberne har færre parcel- og rækkehuse at vælge imellem, siger hun.