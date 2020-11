Københavns Lufthavne vil fyre for anden gang på få måneder

Coronakrisen bliver ved med at gøre ondt på Københavns Lufthavne. Derfor skal der findes besparelser svarende til cirka 325 fuldtidsstillinger om året.

Det oplyser selskabet i sit regnskab for juli, august og september.

Størstedelen skal dog ikke findes via afskedigelser. Der understreges dog, at det er forventningen, at der bliver nødvendigt at nedlægge stillinger.

I stedet skal det blandt andet findes gennem muligheden for arbejdsfordeling, som er et af regeringens tiltag for at holde hånden under økonomien.

Aftalen giver virksomheder mulighed for at dele arbejdet mellem medarbejderne i stedet for at skulle fyre dem. Aftalen gælder for resten af året.

Lufthavnen kan dog ikke spare sig til at vende underskuddet. Her ses hurtige test for covid-19 som nøglen til at få genstartet flytrafikken.

Luftfartsindustrien har været særdeles hårdt ramt af de rejserestriktioner, der er indført for at begrænse coronasmitten.

Det kan da også mærkes hos Københavns Lufthavne. I årets første ni måneder har der været 6,7 millioner rejsende gennem lufthavnen.

Det er 71,3 procent færre end i samme periode sidste år.

Årets første ni måneder har givet et underskud før skat på 453,6 millioner kroner. Sidste år gav perioden et overskud på knap 1,1 milliard kroner.

Og det er da heller ikke gratis at holde lufthavne åbne, når det kun er få passagerer, der flyve og bruger penge i butikkerne.

Onsdag kunne selskabet fortælle, at der lånes et tocifret millionbeløb hver måned for at holde Københavns Lufthavn åben.

Det er anden gang inden for få måneder, at der skal findes besparelser i Københavns Lufthavn.

I august blev det varslet, at 650 stillinger skulle nedlægges på grund af coronakrisen.

Gennem forhandlinger med tillidsfolk endte det med, at antallet blev nedbragt til lidt over 500.

Inden fyringsrunden havde lufthavnen omkring 2600 fuldtidsansatte. Det svarer til, at tæt på hver femte er blevet fyret.